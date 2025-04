Sejumlah Hal Lucu dari Foto Kebersamaan Pogba, Messi, dan Neymar

TEMPO.CO, Jakarta - Paul Pogba mengunggah foto kebersamaan dirinya dengan Lionel Messi dan Neymar dalam akun instagramnya. Foto itu diambil di ruang ganti setelah Barcelona mengalahkan Manchester United 1-0 dalam laga uji coba di Maryland, Amerika Serikat, Kamis WIB, 27 Juli 2017.



Di foto tersebut, ketiganya tampak tertawa riang. Pogba, pemain termahal dunia yang dimiliki MU, memegang kaus yang tampaknya baru dia terima dari Messi. Neymar, yang jadi pencetak gol di laga itu, tampak menyaksikan sambil tertawa lewar. Tak jelas apa yang diomongkan oleh mereka.



Di akun instagramnya, foto tersebut mendapat sambutan luas. Ada 1,3 juta netizen menyukainya dan 4.500 lebih mengomentarinya.



Tapi, cerita lebih seru muncul dari unggahan di SPORF Instagram. Untuk foto sama, Pogba menantang netizen untuk memberikan teks yang tepat. Semacam sayembara, meski tanpa hadiah.



Banyak yang kemudian tertarik dan menuangkan idenya di bawah postingan itu. Tak sedikit dari judul yang diusulkan bernada lucu.



"Pogba: Wenger menelepon saya dan bilang dia bisa membeli kita bertiga," itu judul yang diusulkan marcoz_antoniojr, menyindir pelatih Arsenal yang dikenal irit dalam belanja.



Neitzen lain yang memakai nama alfredoswaldr mengusullkan teks ini: "Pogba: kawan-kawan beritahu saya caranya meraih banyak trofi? Messi dan Neymar: Gabung dengan kami."



Teks lain usulan teekisyeri2005 adalah: "Pogba berkata: messi saya tak tahu kamu begitu pendek."



Pogba sempat memberi respon "like" untuk komentar austinroche18 yang memberi teks: "Pogba ke Barca dalam beberpa tahun lagi". Ulah Pogba itu kontan membuat sejumlah suporter Manchester United mendesak meminta penjelasan lebih lanjut.



Pada akhirnya, Pogba sendiri memberi usulan teks untuk postingannya itu. "Agen P tengah bekerja." Usulan itu disambut banyak "like".



Pogba belakangan ini memang terkesan sudah bertindak seperti agen untuk Manchester United. Kedatangan Romelu Lukaku tak lepas dari pengaruh dia. Kini, dengan postingannya, suporter MU pun berharap Pogba bisa membujuk Messi dan Neymar bergabung ke Old Trafford.



101GREATGOALS | NS