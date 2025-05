Selain Islandia, Berikut 10 Kejutan Lain dalam Olahraga

TEMPO.CO, Jakarta - Sukses mengejutkan Islandia pada Euro 2016 adalah kejutan paling baru dalam dunia olah raga setelah negeri liliput bertotal penduduk setara dengan jumlah penduduk sebuah kecamatan di Indonesia itu mengalahkan Inggris yang memiliki liga sepak bola terbaik di dunia pada 16 Besar.



Berikut sepuluh kejutan besar lainnya dalam dunia olah raga versi CBC Kanada.



Mukjijazat di Es

Tim hockey es AS mengalahkan favorit juara Uni Soviet 4-3 pada Olimpiade Musim Dingin 1980 di Lake Placid, New York. Saat itu tim Soviet dihuni para pemain legendaris, sedangkan skuad AS hanya diisi para pemain amatir dan kampus. AS akhirnya menggondol emas Olimpiade.



Michael Chang menjuarai Prancis Terbuka 1989

Chang yang saat itu berusia 17 tahun mengalahkan Ivan Lendl pada babak keempat dan menjuarai turnamen Grand Slam ini dengan lima set melawan Stefan Edberg. Hingga sekarang dia tetap menjadi pemain paling muda yang menjuarai Grand Slam.



Yunani menjuarai Euro 2004

Yunani seperti datang dari negeri antah berantah untuk melaju ke final guna membabat tuan rumah Portugal 1-0 yang langsung mengguncang penggemar sepak bola di jagat raya.



Soderling mengalahkan Nadal

Rafael Nadal boleh saja dijuluki "Raja Tanah Liat" setelah terus menjadi juara Prancis Terbuka dari 2005 sampai 2008, namun dikalahkan unggulan 23 Robin Soderling yang relatif tidak dikenal dalam empat set pada babak keempat turnamen ini edisi 2009.



Red Sox runtuhkan kutukan

The Boston Red Sox tidak pernah menjuarai World Series sejak 1918 yang katanya karena Kutukan Bambino. Namun kutukan itu berakhir pada 2004. Red Sox menjadi tim pertama yang bangkit untuk kemudian menjadi juara setelah tertinggal terlebih dahulu empat pertandingan demi mengalahkan York Yankees untuk menjuarai ALCS, lalu menyapu St. Louis Cardinals guna menjuarai World Series.



AS menang pada Piala Dunia 1950

Inggris mendominasi kompetisi ini pada penampilan pertamanya dalam Piala Dunia. Namun Raja Sepak Bola ini dikejutkan oleh tim AS yang diperkuat para pemain amatir. AS memenangi pertandingan babak pertama ini dengan 1-0.



Kings akhrinya menang

Los Angeles Kings mesti menunggu 44 musim untuk menjuarai NHL pada 2012.



Serena kalah pada AS Terbuka 2015

Serena Williams sudah memenangi tiga gelar Grand Slam pada 2015 dan diperkirakan bisa menyamai rekor 22 gelar Grans Slam milik Steffi Graf pada AS Terbuka 2015. Alih-alih dia dikalahkan unggulan 43 Roberta Vinci tiga set pada semifinal.



James Buster Douglas tumbangkan Mike Tyson

Petinju Buster Douglas hanya dijagokan menang 1:42 melawan Mike Tyson pada Januari 1980, tapi pemasang taruhan tidak tahu bahwa Tyson sebenarnya tidak siap untuk pertandingan ini. Tyson kalah pada ronde ketujuh.



Jets juarai Super Bowl III

Quarterback Joe Namath telah berjanji kepada klubnya New York Jets untuk juara Super Bowl pada 1969 dan dia mewujudkannya dengan mengantarkan timnya melewati hadangan Baltimore Colts yang hanya sekali kalah pada musim reguler.



ANTARA