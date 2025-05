TEMPO.CO, Jakarta - Juara dua kali Venus Williams diuji oleh petenis non-unggulan asal Puerto Riko, Monica Puig, namun ia dapat mengalahkannya dalam tiga set pada Senin, untuk memberi start positif bagi keluarga Williams pada hari pembukaan Amerika Serikat Terbuka.



Williams, unggulan ke-23, meraih kemenangan 6-4, 6-7 (7), 6-3 atas lawannya yang baru berusia 21 tahun dalam pertarungan yang berlangsung selama 2 jam 40 menit di Stadion Arthur Ashe. Demikian dilaporkan Reuters.



Pertandingan ini selesai beberapa jam sebelum adiknya, Serena, memulai perjuangannya menyapu bersih empat gelar Grand Slam untuk pertama kalinya dalam 27 tahun, ketika ia menghadapi petenis Rusia, Vitalia Diatchenko, dalam pertandingan pembukaan turnamen ini.



Venus menyia-nyiakan tiga match point pada tie break set kedua, ketika Puig, yang menghuni peringkat ke-85 dunia, bangkit dari ketertinggalan 3-6 untuk memenangi enam dari tujuh angka terakhir guna menyamakan kedudukan.



Venus, yang berusia 35 tahun dan menjadi petenis tertua pada kategori putri, juga gagal menuntaskan permainan pada kedudukan 5-3 pada set kedua.



"Saya memberi begitu banyak kredit kepada lawan saya," kata Venus, yang melepaskan 18 ace dan 48 pukulan kemenangan. "Kelihatannya setiap kali saya semakin dekat dengan kemenangan, ia bangkit dengan pukulan-pukulan yang tidak dapat dipercaya."



"Ia bermain begitu baik dari belakang yang merupakan atribut hebat, maka kedatangannya ke sini merupakan hal hebat."



Ini merupakan penampilan penuh keberanian dari Puig di panggung utama Tennis Centers AS, khususnya mempertimbangkan jurang perbedaan pengalaman mereka.



Venus memiliki rekor 64-13 di AS Terbuka menjelang pertandingan ini, dengan pendapatan total sepanjang kariernya melebihi US$ 31 juta, sedangkan catatan Puig adalah 1-2 pada dua kali penampilannya sebelumnya di undian utama di Flushing Meadows dengan total pendapatan sepanjang kariernya hanya di atas US$ 1 juta.



ANTARA