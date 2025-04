SF70H, Mobil Baru Ferrari untuk Formula 1 Musim 2017

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Formula 1 asal Italia, Ferrari, sudah meluncurkan mobil barunya untuk balapan musim 2017: SF70H. Peluncuran dilakukan secara online dari Sirkuit Fiorano, Italia, Jumat.



Mobil ini sudah menyesaikan dengan perbuahan regulasi teknis 2017. SF70H menampilkan perpaduan komponen sirip hiu yang memanjang dan menyertainya dengan inovasi sayap tambahan di atas mesin, yang berbeda dari sebelumnya. Sehari sebeblumnya, Mercedes memperlihatkan sayap model antena dalam mobil W08, dalam sesi pengambilan gambar di Silverstone.

