TEMPO.CO, Jakarta - Maria Sharapova menaklukkan petenis kualfikasi asal Belanda Richel Hogenkamp, ketika mantan juara Wimbledon itu melaju ke putaran ketiga dengan kemenangan straight set pada Rabu.



Unggulan keempat Sharapova hanya memerlukan waktu 65 menit untuk menaklukkan petenis peringkat 123 dunia itu dengan skor 6-3, 6-1 pada putaran kedua, lapor AFP.



Sharapova selanjutnya akan melawan Lesia Tsurenko asal Ukraina atau unggulan ke-29 asal Romania Irina-Camelia Begu pada 32 besar.



Hogenkamp, 23 tahun, melakukan debutnya di undian utama di All England Club, namun ia tidak mampu menandingi juara 2004 asal Rusia itu.



Sharapova menyusul langkah kekasihnya Grigor Dimitrov di Court Two yang berkapasitas 4.000 penonton, ketika unggulan ke-11 asal Bulgaria itu melaju ke putaran ketiga berkat kemenangan straight set atas Steve Johnson asal AS.



Sharapova, 28 tahun, melepaskan 23 pukulan kemenangan saat ia mengamankan tempat di putaran ketiga.



Ia kini tengah mengejar gelar juara yang kedua kalinya di Wimbledon, setelah yang diraihnya pada 2004. Saat itu, gelar tersebut diraih saat ia berusia 17 tahun dan menjadi gelar grand slam pertama dalam kariernya.



