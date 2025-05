Sharapova Tersingkir dari Miami Open

TEMPO.CO, Florida - Maria Sharapova tersingkir dari turnamen tenis Miami Open di Florida, AS, Jumat, 27 Maret 2015, setelah dikalahkan 7-6 (7-4), 6-3 oleh rekan senegaranya dari Rusia, Daria Gavrilova. Kekalahan Sharapova, peringkat kedua dunia, di tangan petenis wild card peringkat ke-97 dunia itu merupakan kejutan besar di turnamen ini.



Dalam pertandingan lain, peringkat kelima dunia dari Denmark, Caroline Wozniacki, mudah melaju ke babak ketiga. Wozniacki menang 6-0, 6-1 atas Madison Brengle (AS).



Pada bagian putra, petenis Kanada peringkat ke-60 dunia menaklukkan petenis kenamaan Argentina, Juan Martin del Potro, 6-4, 7-6 (9-7). Turnamen Miami Open ini merupakan turnamen pertama Del Potro, yang harus istirahat karena dibekap cedera pinggul sejak Januari lalu.



Pada Jumat ini ada jadwal penampilan petenis nomor empat dunia asal Inggris, Andy Murray. Petenis terbaik Inggris ini menghadapi petenis AS, Donald Young. Adapun peringkat ketiga dunia asal Spanyol, Rafael Nadal, menghadapi petenis Spanyol lain, Nicolas Almagro.



Pada bagian putri, unggulan pertama, Serena Williams, menghadapi Monica Niculescu, petenis Rumania yang dia kalahkan pada turnamen Indian Wells, pekan lalu.



BBC | AGUS BAHARUDIN