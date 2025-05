Siapa Jago Lapangan Tanah Liat? Wozniacki atau Radwanska?

TEMPO.CO, Jakarta -Caroline Wozniacki bersiap menghadapi Agnieszka Radwanska di putaran ketiga Madrid Terbuka pada Senin, ketika start menjanjikannya di musim kompetisi lapangan tanah liat berlanjut dengan kemenangan 7-5, 6-0 atas petenis kualifikasi asal AS Christina McHale.



Petenis peringkat lima dunia itu mencapai final di Stuttgart pada bulan lalu, dan terlalu kuat bagi McHale setelah bangkit dari tertinggal 2-4 di set pertama.



Radwanska bahkan melalui jalur yang lebih mudah menuju 16 besar, ketika ia hanya memerlukan satu jam untuk menyingkirkan petenis Australia Casey Delacqua dengan skor 6-2, 6-1.



Petenis Polandia itu memainkan turnamen pertamanya sejak mengakhiri kerja sama kurang sukses selama empat bulan dengan juara Grand Slam 18 kali Martina Navratilova sebagai pelatihnya.



Wozniacki unggul head-to-head dengan keunggulan 7-4, namun ini merupakan pertemuan pertama mereka di lapangan tanah liat luar ruangan.



Akan terdapat pula pertarungan mantan juara AS Terbuka di 16 besar, ketika dua petenis veteran Samantha Stosur dan Svetlana Kuznetsova saing berhadapan.



Kuznetsova mengalahkan favorit tuan rumah Garbine Muguruza dengan skor 6-3, 5-7, 7-5 setelah bertanding selama dua setengah jam, sedangkan Stosur menang mudah 6-3, 6-2 atas petenis Estonia Kaia Kanepi.



Dua petenis AS pemilik serve keras John Isner dan Sam Querrey juga memastikan tempat mereka di putaran kedua kategori putra pada Senin.



Isner mengalahkan petenis Prancis Adrian Mannarino dengan skor 7-6 (7/2), 6-4, sedangkan Querrey menyingkirkan petenis kualifikasi asal Australia Thanasi Kokkinakis dengan skor 6-4, 6-7 (5/7), 6-3, demikian AFP.



ANTARA