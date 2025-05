Simon Santoso Bidik Tiket Olimpiade

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain bulu tangkis tunggal putra Indonesia, Simon Santoso, siap memulai musim depan dengan menetapkan sebuah fokus: lolos kualifikasi Olimpiade Rio de Janeiro 2016. ”Mudah-mudahan (saya bisa mencapainya),” kata Simon melalui pesan pendek kepada Tempo, Selasa, 30 Desember 2014.



Berdasarkan dokumen Sistem Kualifikasi Olimpiade Rio yang diunggah di situs Tim Olimpiade Australia, jumlah kuota atlet tunggal putra pada Olimpiade Rio 2016 adalah 34 orang, termasuk tiga untuk undangan dan satu buat tuan rumah. Peringkat dunia Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) per 5 Mei 2016 akan digunakan untuk menentukan atlet yang masuk kuota.



”Kalau bisa terus mencapai semifinal atau final di lima turnamen superseries premier dan tujuh turnamen superseries tahun depan, Simon bakal aman,” ujar Kepala Pelatih Tunggal Putra Pemusatan Latihan Nasional Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Hendry Saputra Ho melalui sambungan telepon.



Jika diperlukan, kata Hendry, Simon akan bermain di turnamen yang tingkatnya di bawah superseries, seperti grand prix gold, agar poin yang ia peroleh semakin banyak.



Menurut Hendry, Simon sudah bugar setelah beberapa bulan belakangan didera penyakit demam berdarah dan gangguan fungsi hati, yang sempat memaksanya batal bertanding di Asian Games Incheon 2014. ”Soal teknik bermain, saya sama sekali tidak khawatir. Memang pemulihannya agak lama. Tapi sekarang Simon sudah bisa diberi beban latihan maksimal. Simon sudah tidak memiliki hambatan lagi,” ujarnya.



Sebenarnya, kata Hendry, kondisi Simon sudah pulih sejak dia mengikuti turnamen Superseries Hong Kong Terbuka, November lalu. Tapi dia belum bisa bermain maksimal. Akibatnya, Simon langsung kandas di babak pertama.



Selanjutnya: Program Simon pada 2015



Kejuaraan pertama yang akan diikuti Simon tahun depan, menurut Hendry, adalah turnamen Grand Prix Gold Jerman Terbuka pada Februari. Setelah itu, dia akan berpartisipasi di Kejuaraan All England Terbuka. ”Persiapan selama sebulan saya kira cukup,” ujarnya. ”Mudah-mudahan awal Januari tidak ada gangguan.”



Menurut Hendry, kunci keberhasilan Simon ada pada persiapan yang matang. ”Tahun lalu, dia bisa juara Singapura Terbuka karena persiapan kami bagus. Kalau tahun ini persiapannya bagus, saya yakin,” ucapnya.



Simon akan kembali berada di pelatnas Pengurus Pusat PBSI mulai 4 Januari mendatang. Dia salah satu dari delapan pemain tunggal putra yang dipanggil masuk ke pelatnas PP PBSI 2015. Pihak PP PBSI mengumumkan pemanggilan pemain itu melalui rilis pers resmi kemarin.



Dari daftar yang dirilis PP PBSI, terdapat 8 pemain tunggal putra, 6 pemain tunggal putri, 8 pasang pemain ganda putra, 7 pasang pemain ganda putri, dan 8 pasang pemain ganda campuran. Kuota per sektor tahun ini jauh lebih sedikit dibanding tahun lalu. Di sektor tunggal putra, misalnya, tahun lalu PBSI memanggil 12 pemain.



Menurut Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Rexy Mainaky, selain mengubah kuota, pihaknya memperbesar komposisi pemain muda di setiap sektor. ”Misalnya di tunggal putra, pemain seniornya hanya Tommy (Sugiarto) dan Simon (Santoso),” ujarnya. ”Sisanya pemain-pemain muda, seperti Jonatan (Christie) dan Ihsan (Maulana Mustofa).”



Demikian juga di sektor tunggal putri. Pemain senior yang dipanggil hanya Lindaweni Fanetri dan Bellaetrix Manuputty. Sisanya pemain muda, seperti Hanna Ramadini, Dinar Dyah Ayustine, Gregoria Mariska, dan Fitriani.



GADI MAKITAN



