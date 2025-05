Simon Santoso Hadapi Denmark di All England

TEMPO.CO, Birmingham - Simon Santoso menghadapi pemain Denmark, Rasmus Fladberg, sementara Dionysius Hayom Rumbaka melawan pemain Malaysia, Mohamad Arif Abdul Latif, pada babak kualifikasi turnamen bulu tangkis Sepersiries Premier All England 2015. Pertandingan babak kualifikasi turnamen berhadiah total US$ 500.000 atau Rp 6,4 miliar ini berlangsung di Birmingham, Inggris, Selasa ini, 3 Maret 2015.



Simon kini menempati peringkat ke-38 dunia, sementara Faldberg menempati peringkat ke-47. Adapun Hayom berada di urutan ke-32 dunia dan Arif di posisi 54.



Di babak utama, tunggal putra Indonesia, Tommy Sugiarto, juga dijadwalkan tampil pada Selasa ini. Pemain peringkat sebelas sekaligus pemain tunggal putra terbaik Indonesia ini akan menghadapi pemain yang lolos babak kualifikasi.



Tommy dijadwalkan tampil pada pukul 11.20 waktu setempat atau pukul 19.20 WIB. Tahun lalu Tommy, yang diunggulkan di posisi ketiga, langsung kandas di babak pertama setelah ditumbangkan pemain Cina bukan unggulan, Gao Huan, 21-13, 10-21, 21-18. Kekalahan Tommy waktu itu tidak terlepas dari cedera tulang telapak kakinya yang retak.



Pada turnamen All England kali ini Tommy tidak diunggulkan. Di tunggal putra ini hanya tiga pemain Indonesia itulah yang ikut serta.



Sementara itu, unggulan kedua dari Denmark, Jan O Jorgensen, juga tampil. Jorgensen, yang menempati peringkat kedua daftar pemain tunggal putra dunia, akan menghadapi pemain Hong Kong peringkat 31 dunia, Ng Ka Long Angus.



BWF | AGUS BAHARUDIN