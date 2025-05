TEMPO.CO, London - Pukulan smes yang dilepaskan mantan pemain bulu tangkis nomor satu dunia dari Malaysia, Lee Chong Wei, tercatat sebagai yang tercepat di dunia. Kecepatannya mencapai 408 kilometer per jam. Smes itu ia lakukan di turnamen Hong Kong Terbuka tahun lalu.



Smes Chong Wei itu hampir menyamai kecepatan mobil tercepat di dunia. Konfirmasi itu tercatat dalam data Hawk-Eye Innovations atau teknologi Inovasi Mata-Elang, yang menyediakan layanan tayang ulang pada turnamen besar bulu tangkis dunia.



Di peringkat kedua untuk smes tercepat dibukukan pemain Denmark, Jan O Jorgensen. Kecepatannya 407 kilometer per jam, yang dibuat pada semifinal Malaysia Terbuka tahun ini.



Pemain terbaik putri Thailand, Ratchanok Intanon, membukukan smes tercepat kedua kelompok pemain putri dunia dengan kecepatan 372 kilometer per jam. Smes itu dibuat Ratchanok juga pada turnamen Malaysia Terbuka tahun ini.



Juara dunia lima kali dari Cina, Lin Dan, pernah mencatatkan smes dengan kecepatan 401 kilometer per jam. Lin Dan membukukan smes itu dalam upayanya merebut trofi juara turnamen Jepang Terbuka 2015.



REUTERS