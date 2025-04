So Good Vs Jatim Bromo Berebut Piala UT - Tempo Kategori Korporat

TEMPO.CO, Jakarta - Turnamen Tenis Meja Pelajar Nasional Piala Universitas Terbuka (UT) 2017 Minggu malam, 13 Agustus 2017, menyisakan dua kategori: babak semifinal kategori umum dan final kategori korporat. Pertandingan berlangsung di UT Convention Center, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Propinsi Banten.



Sebelum acara dimulai, panitia pelaksana pertandingan membagikan sejumlah doorprize seperti telepon seluler (ponsel), vacuum cleaner, voucher hotel, dan lain-lain yang dibagikan untuk para peserta, wasit dan panitia.

“Turnamen tenis meja UT-Tempo telah menjadi barometer tingkat nasional karena hadiahnya yang lumayan, tempat dan fasilitas yang memadai, dan komunikasi yang baik antar PTM,” ujar David Solomon Doodoh, panitia pelaksana pertandingan.



Kategori umum (undangan) mempertandingkan babak semifinal antara Yon Mardiono (So Good) melawan Luki Oktora (Kabupaten Bogor). Semifinal lainnya David Jacob dari PTM K-18 ditantang Jack Donald dari PTM Sukun Kudus. Di kategori ini, juara I mendapatkan Rp 8 juta, runner up Rp 4 juta, dan juara ketiga Rp 2 juta.



Untuk final kategori korporat/perusahaan akan mempertemukan So Good versus Jatim Bromo. Di semifinal So good mengalahkan Xilo sedangkan Jatim Bromo menumbangkan Japfa Komfed Jakarta. Hadiah untuk juara I kategori ini sebesar Rp 8 juta, juara II Rp 4 juta, dan juara III Rp 3 juta.



Puluhan penonton turnamen tenis meja tahunan masih bertahan di lokasi pertandingan sambil sesekali meneriakkan yel-yel memberi dukungan untuk tim kesayangannya dan bertepuk tangan.

HOTMA SIREGAR