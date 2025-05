Sudah Pensiun, Mayweather Tetap Doyan Pamer Duit

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan juara dunia tinju Floyd Mayweather memang selalu punya cara untuk pamer kekayaan yang ia miliki. Aksi terbaru Mayweather adalah memamerkan duit US$ 1 juta atau sekitar Rp 13 miliar tunai di atas meja.



Pada akun Instagram pribadinya, Mayweather mengunggah foto puluhan gepok duit pecahan US$ 100 tertata rapi di atas meja beralaskan kain merah. Bekas juara dunia itu tampak duduk di belakang meja mengenakan handuk kimono putih sambil memangku dua gepok tebal duit.



Petinju 39 tahun tersebut dikabarkan membagi-bagikan duit kepada penggemarnya di Las Vegas. Cara Mayweather membagikan duit pun unik, yakni dengan melemparkan pecahan US$ 100 ke kerumunan penggemarnya.



Lihat videonya di sini.































A video posted by Floyd Mayweather (@floydmayweather) on Oct 3, 2016 at 2:46pm PDT







THE DAILYMAIL | INDRA



