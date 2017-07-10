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Superbike WSBK: Rea Merajai Seri Amerika, Pengganti Hayden Memble

Jonathan Rea menjuarai Superbike WSBK (World Superbike Championship) 2017 seri Amerika Serikat, namun Jake Gagne sebagai pengganti Nicky Hayden keok.

10 Juli 2017 | 16.11 WIB

Balap World Superbike Championship 2017 seri Amerika di Sirkuit Laguna Seca. (worldsbk.com)
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Balap World Superbike Championship 2017 seri Amerika di Sirkuit Laguna Seca. (worldsbk.com)

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TEMPO.CO, Jakarta - Jonathan Rea memperkokoh posisinya sebagai pemimpin klasemen balap motor Superbike WSBK (World Superbike Championship) 2017, setelah memenangi balapan ke-2 dalam seri Amerika Serikat yang digelar di Sirkuit Laguna Seca pada 8-9 Juli. Hasil jelek didapatkan pengganti Nicky Hayden, Jake Gagne, yang hanya finis urutan 15 di dua race.

Rea menjadi runner up dalam race 1 pada 8 Juli, dan juara race 2 sehari kemudian. Rea kini kokoh memimpin klasemen pembalap dengan nilai 341. Pembalap asal Inggris yang membela tim Kawasaki itu unggul 59 poin atas rekan setimnya yang juga asal Inggris dan juara WSBK 2013, Tom Sykes. Rea sendiri adalah juara WSBK dua kali berturut-turut, 2015 dan 2016.

Baca:Jake Gagne Pengganti Sementara Nicky Hayden di World Superbike

Race 1 Superbike WSBK seri Amerika Serikat dimenangi oleh Chaz Davies. Pembalap Inggris yang membalap untuk tim Aruba Racing Ducati itu finis ketiga dalam race 2. Davies saat ini menghuni peringkat 3 klasemen pembalap Superbike WSBK, di bawah Rea dan Sykes.


Jonathan Rea setelah memenangi race 2 Superbike WSBK seri Amerika Serikat pada 9 Juni 2017. (wsbk.com)

Sementara itu pembalap tuan rumah, Jake Gagne, hanya mampu finis di urutan 15 dalam dua kali race di seri Amerika Serikat. Gagne merupakan pembalap yang dipilih tim Red Bull Honda untuk menggantikan Nicky Hayden, yang meninggal Mei lalu setelah ditabrak mobil saat bersepeda di Rimini, Italia.

Setelah seri balap di Amerika Serikat, Superbike WSBK akan menjalani libur selama sebulan. Balapan akan dimulai lagi pada 19-20 Agustus dalam WSBK Jerman, di Sirkuit EuroSpeedway Lausitz.

Hasil Superbike WSBK Amerika Serikat:


Race 1:
1. Chaz Davies GBR Aruba.it Racing Ducati Panigale R 25 laps
2. Jonathan Rea GBR Kawasaki Racing ZX-10RR +1.202s
3. Tom Sykes GBR Kawasaki Racing ZX-10RR +5.789s
4. Marco Melandri ITA Aruba.it Racing Ducati Panigale R +17.574s
5. Xavi Fores ESP Barni Ducati Panigale R +21.159s
6. Leon Camier GBR MV Agusta RC F4 RR +23.016s
7. Jordi Torres ESP Althea BMW S1000RR +31.986s
8. Michael van der Mark NED PATA Yamaha YZF-R1 +32.933s
9. Leandro Mercado ARG IodaRacing Aprilia RSV4 +35.936s
10. Lorenzo Savadori ITA Milwaukee Aprilia RSV4 +36.912s
11. Stefan Bradl GER Red Bull Honda CBR1000RR SP2 +44.961s
12. Roman Ramos ESP Team Go Eleven Kawasaki ZX-10R +45.203s
13. Raffaele De Rosa ITA Althea BMW S1000RR +45.901s
14. Alex de Angelis SMR Pedercini Kawasaki ZX-10RR +46.043s
15. Jake Gagne USA Red Bull Honda CBR1000RR SP2 +46.805s
16. Ayrton Badovini ITA Grillini Kawasaki ZX-10RR +54.463s
17. Randy Krummenacher SWI Puccetti Kawasaki ZX-10RR +56.989s
18. Jakub Smrz CZE Guandalini Yamaha YZF-R1 +1m+
19. Ondrej Jezek CZE Grillini Kawasaki ZX-10RR +1m+

Tidak Finis:
Eugene Laverty IRE Milwaukee Aprilia RSV4
Alex Lowes GBR PATA Yamaha R1

Race 2:
1. Jonathan Rea GBR Kawasaki Racing ZX-10RR 25 laps
2. Tom Sykes GBR Kawasaki Racing ZX-10RR +2.887s
3. Chaz Davies GBR Aruba.it Racing Ducati Panigale R +4.847s
4. Marco Melandri ITA Aruba.it Racing Ducati Panigale R +17.159s
5. Xavi Fores ESP Barni Ducati Panigale R +22.741s
6. Eugene Laverty IRE Milwaukee Aprilia RSV4 +26.377s
7. Leandro Mercado ARG IodaRacing Aprilia RSV4 +28.475s
8. Lorenzo Savadori ITA Milwaukee Aprilia RSV4 +29.718s
9. Alex Lowes GBR PATA Yamaha R1 +33.044s
10. Michael van der Mark NED PATA Yamaha YZF-R1 +33.541s
11. Stefan Bradl GER Red Bull Honda CBR1000RR SP2 +36.756s
12. Roman Ramos ESP Team Go Eleven Kawasaki ZX-10R +43.031s
13. Alex de Angelis SMR Pedercini Kawasaki ZX-10RR +47.306s
14. Randy Krummenacher SWI Puccetti Kawasaki ZX-10RR +50.488s
15. Jake Gagne USA Red Bull Honda CBR1000RR SP2 +51.093s
16. Jakub Smrz CZE Guandalini Yamaha YZF-R1 +59.197s
17. Ondrej Jezek CZE Grillini Kawasaki ZX-10RR +1 lap

Tidak Finis:
18. Ayrton Badovini ITA Grillini Kawasaki ZX-10RR
19. Leon Camier GBR MV Agusta RC F4 RR
20. Jordi Torres ESP Althea BMW S1000RR
21. Raffaele De Rosa ITA Althea BMW S1000RR

Klasemen 10 Besar Pembalap:
1. Jonathan Rea (Inggris/Kawasaki) 341
2. Tom Sykes (Inggris/Kawasaki)  282
3. Chaz Davies (Inggris/Ducati)  226
4. Marco Melandari (Italia/Ducati)  189
5. Alex Lowes (Inggris/Yamaha)  148
6. Xavi Fores (Spanyol/Ducati)  132
7. Michael Van Der Mark (Belanda/Yamaha)  129
8. Leon Camier (Inggris/MV Agusta)  99
9. Jordi Torres (Spanyol/BMW)  94
10. Eugene Laverty (Irlandia/Aprilia)  89

WSBK | DON

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