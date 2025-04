Susi Susanti Berharap Pemain Muda Unjuk Gigi di All England

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) Susi Susanti berharap pemain-pemain muda bisa menembus babak delapan besar di turnamen bergengsi All England yang akan berlangsung di Barclaycard Arena, Birmingham, Inggris, 7-12 Maret 2017.



Dalam All England kali ini, Susi berharap kontingen Indonesia bisa menyumbang satu gelar juara, seperti tahun lalu. Menurut dia, sektor ganda campuran dan ganda putra masih menjadi andalan.



Bagaimanapun, legenda bulu tangkis Indonesia itu berharap sektor lain juga mengalami kemajuan.



“Kalau di tunggal putri dan tunggal putra, pemain muda dibilang prestasinya tinggi juga belum, tapi sudah menunjukkan peningkatan,” kata Susi Susanti dalam konferensi pers di PP PBSI, Jumat, 3 Maret 2017. “Mudah-mudahan di All England tidak hanya berhenti di kualifikasi atau babak pertama. Minimal babak delapan besar.”



Susi menambahkan, menjelang keberangkatan ke All England, para atlet mengikuti program persiapan yang telah disusun oleh masing-masing pelatih di tiap sektor. All England yang turnamen bergengsi ini merupakan salah satu target utama di tahun 2017.



“Di semua sektor persiapannya pasti lebih, karena All England salah satu target utama. Intinya ini salah satu turnamen penting, tiap sektor pasang target, tapi tetap realistis,” ujar Susi Susanti.



PP PBSI | GADI MAKITAN