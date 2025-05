TEMPO.CO, Jakarta - Tim Uber Indonesia menjalani pertandingan terakhir dalam babak penyisihan Grup C Piala Uber 2016 melawan Thailand di Kunshan, Cina, Selasa siang, 17 Mei 2016. Pertandingan tersebut berlangsung pada pukul 12.30 WIB.



Indonesia sebenarnya sudah dipastikan lolos ke perempat final setelah mengalahkan Hong Kong 3-2 pada 16 Mei 2015. Tapi, jika Indonesia menang atas Thailand, Greysia Polii dan kawan-kawan akan menjadi juara grup. Jalan di perempat final nanti akan semakin lapang.



“Kami mencoba realistis. Bukannya kalah sebelum bertanding, memang berat melawan tim Uber Thailand,” kata Manajer Tim Thomas dan Uber Indonesia Rexy Mainaky. “Di atas kertas, mereka lebih unggul daripada kami, tapi peluang tetap saja ada.”



Tim Thailand punya kekuatan merata di sektor tunggal, sedangkan Indonesia lebih kuat di sektor ganda. “Nomor ganda masih menjadi andalan, ganda putri Indonesia berpeluang ambil dua poin, satu poin lagi dari tunggal putri,” katanya.



Berikut ini susunan tim Uber Indonesia Vs Thailand.



Maria Febe Kusumastuti Vs Ratchanok Intanon



Della Destiara Haris/Rosyita Eka Putri Sari Vs Sapsiree

Taerattanachai/Puttita Supajirakul



Hanna Ramadini Vs Busanan Ongbumrungphan



Tiara Rosalia Nuraidah/Anggia Shitta Awanda Vs Jongkolphan

Kittiharakul/Rawinda Prajongjai



Gregoria Mariska Vs Nitchaon Jindapol



PBSI | GADI MAKITAN