Tampil Sempurna, Federer Kandaskan Del Potro di Miami Terbuka

TEMPO.CO, Washington - Roger Federer tampil gemilang saat menaklukkan Juan Martin del Potro di putaran ketiga Miami Terbuka pada Senin waktu setempat.



Federer memukau para penonton yang memadati Crandon Park dengan kemenangan 6-3, 6-4 dalam pertarungan 80 menit yang menampilkan permainan tenis sempurna.



Mantan juara AS Terbuka Del Potro, yang didukung banyak orang Argentina yang melakukan upaya terbaik dengan menyanyikan yel-yel "Ole, ole, ole", tidak menyerah dengan mudah.



Namun satu break pada masing-masing set sudah cukup bagi Federer untuk melangkah ke putaran keempat.



Federer mempertajam rekor karirnya atas Del Porto menjadi 16-5. Petenis Swiss itu menutup permainan dengan bergaya melalui pukulan forehand sebelum menghadap para penonton.



Petenis 35 tahun yang absen pada paruh kedua 2016 karena cedera lutut itu baru kalah satu kali tahun ini, dikalahkan petenis Rusia Evgeny Donskoy pada awal Februari.



Mahkota grand slam ke-18 dari pertarungan lima set melawan rival lama Rafa Nadal di Australia Terbuka pada Januari telah menjadi sorotan pada musim yang masih muda, namun dia menorehkan prestasi terbaik dalam dua pekan terakhir di AS.



Ia melaju di Indian Wells tanpa kehilangan satu set pun dalam perjalanannya meraih gelar, dan tidak kehilangan set pada dua pertandingan pertamanya di Miami.



Federer hanya memberikan sedikit waktu pada lawan-lawannya untuk bereaksi, memaksa mereka berlari saat dia berdiri di baseline dan mendapatkan bola lebih awal.



Lawan Federer selanjutnya adalah unggulan ke-14 asal Spanyol Roberto Bautista Agut, yang menjalani start lambat untuk menang 3-6, 6-2, 6-3 dari unggulan ke-22 asal AS Sam Querrey.



Unggulan kesepuluh asal Ceko Tomas Berdych menang atas unggulan ke-24 Gilles Muller asal Luxemburg dengan skor 6-3, 6-4, sedangkan Adrian Mannarino asal Prancis menyingkirkan petenis Bosnia Borna Coric dengan skor 6-4, 2-6, 7-6 (3), demikian menurut warta kantor berita Reuters.



ANTARA