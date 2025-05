TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia harus mampu mengalahkan tim Inggris pada pertandingan Grup C, Senin, 11 Mei 2015, jika ingin memastikan lolos dari babak penyisihan dalam kejuaraan dunia bulu tangkis beregu campuran Piala Sudirman 2015 di Dongguan, Tiongkok.



Menang atas Inggris menjadi keharusan setelah tim Inggris dikalahkan Denmark pada pertandingan Minggu malam dengan skor sementara 3-1 untuk Denmark.



Sedangkan Denmark akan menjadi juara Grup C jika mampu mengalahkan Indonesia pada pertandingan penyisihan Grup C pada Rabu, 13 Mei 2015.



Manajer tim Indonesia untuk Piala Sudirman, Rexy mainaky, mengatakan, untuk amannya, Indonesia harus mengalahkan Inggris pada pertandingan Senin, 11 Mei 2015. Dengan dua kali kalah, Inggris dipastikan tersingkir.



"Kalau kami menang besok (Senin, 11 Mei) melawan Inggris, Inggris akan tersingkir karena kalah dua kali, dan kami tinggal berusaha mengalahkan Denmark untuk bisa menjadi juara Grup C," ujar Rexy. “Dengan menjadi juara grup, kemungkinan menghadapi tim kuat lebih sedikit.”



ANTARA