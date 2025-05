TEMPO.CO, Jakarta - Tim Indonesia dipastikan masuk babak semifinal Piala Thomas setelah mengalahkan Hong Kong 3-1. Lolosnya Indonesia dipastikan setelah pasangan ganda Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi menaklulkan Law Cheuk Him/Yeung Shing Choi 21-16, 21-14 pada partai keempat yang berlangsung di Kunshan Sport Center, Cina, Kamis, 19 Mei 2016.



Dalam laga perempat final Thomas 2016 melawan Hong Kong ini, Indonesia kehilangan poin pada partai kedua. Di luar dugaan, pasangan ganda nomor satu Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, dikalahkan pasangan Or Chin Chung/Tang Chun Man dengan dua game langsung, 17-21, 19-21.



Tommy Sugiarto yang turun di partai pertama memimpin perolehan skor sementara Indonesia 1-0. Tommy berhasil mengalahkan Ng Ka Long Angus dengan rubber game, 11-21, 21-19, 21-15.



Tim Indonesia kembali unggul 2-1 setelah tunggal kedua Indonesia, Jonatan Christie, berhasil memenangi pertandingan melawan Hu Yun dengan rubber game, 21-14, 18-21, 21-16.



Pada babak semifinal, Indonesia akan bertemu pemenang laga antara Cina dan Korea Selatan.



Berikut ini hasil lengkap pertandingan Indonesia melawan Hong Kong pada babak perempat final.



Tommy Sugiarto vs Ng Ka Long Angus 11-21, 21-19, 21-15



M. Ahsan/Hendra Setiawan vs O Chin Chung/Tang Chun Man 17-21, 19-21



Jonatan Christie vs Hu Yun 21-14, 18-21, 21-16



Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi vs Law Cheuk Him/Yeung Shing Choi 21-16, 21-14



