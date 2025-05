Tiap Hari Berdoa, Mourinho Tak Pernah Minta Chelsea Menang

TEMPO.CO, London - Pelatih Chelsea Jose Mourinho ternyata orang yang relijius. Dia mengaku rajin berdoa setiap hari. Namun dari berbagai permintaannya pada Tuhan, dia tidak pernah memohon kemenangan untuk Chelsea.



Pelatih yang menyebut diri The Special One itu mengatakan dirinya percaya sepenuhnya pada Tuhan. Meskipun tidak ke gereja setiap hari, dia mengaku berdoa dan berbicara dengan-Nya setiap hari. Dia hanya akan ke gereja jika merasa perlu.



"Saya berdoa untuk keluarga saya. Untuk anak-anak saya, untuk istri saya, untuk orang tua saya, untuk kebahagiaan dan kehidupan keluarga yang baik. Tapi aku tidak pernah pergi ke gereja untuk berbicara dengan-Nya tentang sepak bola. Tidak pernah!" kata Mourinho seperti dilansir dailystar.co.uk, Sabtu, 11 April 2015.



Ketimbang berdoa untuk kemenangan klub yang diasuhnya, Mou memilih caranya sendiri, yaitu mempersiapkan pertandingan dengan baik. "Cara saya mempersiapkan permainan, cara saya melatih, metodologinya. Saya merasa lebih baik dan lebih baik," kata dia.



Mou menjadi pelatih Chelsea pertama kali pada 2004. Pada musim pertamanya melatih The Blues, dia berhasil membawa Chelsea sebagai juara Liga Utama Inggris setelah masa penantian selama 50 tahun. Pada musim berikutnya, 2005-2006, kembali ia mengantar Chelsea menjadi juara. Pada musim ketiga, 2006-2007, Mou berhasil mengantar Chelsea meraih gelar ganda sebagai juara Piala Carling dan Piala FA.



DAILY STAR | AMIRULLAH