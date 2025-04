Tiba di Indonesia, Ini Target Juara All England Kevin/Marcus

TEMPO.CO, Tangerang - Pasangan ganda putra Indonesia yang menjuarai ajang All England 2017, Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon, mengatakan tidak mau berpuas diri setelah menjadi juara kompetisi bulu tangkis tertua di dunia itu. Meskipun baru saja tiba dari Inggris, pasangan ini sudah menargetkan juara di kompetisi lain.



"Kami bangga bisa menang, tapi kami harus berlatih lebih keras dan giat lagi karena dalam waktu dekat banyak kejuaraan lain yang menanti," ucap Marcus di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa, 14 Maret 2017



Marcus berujar, dia dan Kevin akan berlatih keras untuk pertandingan kejuaraan di Malaysia dan Singapura, dua pekan ke depan. Selain itu, Kevin menuturkan mereka memiliki target menjadi kampiun SEA Games 2017 dan Asian Games 2018.



"Kalau Olimpiade 2020, masih cukup lama. Fokus kami pada kejuaraan yang berlangsung dalam waktu dekat ini," tutur Kevin.



Terkait dengan kesan di pertandingan All England, Marcus/Kevin paling terkesan saat laga semifinal ketika berhadapan dengan pasangan Denmark. "Saat itu, kami sempat down karena hampir kalah, sudah rubber set. Untungnya, kami bisa melawan."



Marcus/Kevin Ganda Putra Indonesia secara gemilang menjuarai ganda putra All England 2017 setelah di babak final mengalahkan Li Junhui/Liu Chen. Dalam laga di Birmingham, Inggris, Ahad, 12 Maret 2017, Kevin/Marcus menang meyakinkan dua set langsung, 21-19, 21-14.



Atas prestasinya itu, pasangan ini mendapatkan hadiah masing-masing sebesar Rp 250 juta. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan bonus itu merupakan apresiasi kepada pasangan yang memberikan satu-satunya gelar pada ajang All England 2017 tersebut.



JONIANSYAH HARDJONO