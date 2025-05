Tiga Unggulan Putra ke Babak Ketiga Wimbledon

TEMPO.CO, London - Tiga pemain unggulan tunggal putra, Bernard Tomic, David Goffin, dan Richard Gasquet, lolos ke babak ketiga turnamen tenis Grand Slam Wimbledon. Mereka menang atas lawan masing-masing pada babak kedua di kompleks tenis All England Lawn Tennis and Croquet Club, Wimbledon, London, Rabu, 1 Juli 2015.



Tomic unggula ke-27 dari Australia lolos dari hadangan petenis Prancis bukan unggulan Pierre-Hugues Herbert 7-6(3), 6-4, 7-6(5). Unggulan ke-16 dari Belgia, Goffin, menyisihkan petenis tuan rumah bukan unggulan, Liam Broady, 7-6(3), 6-1, 6-1. Adapun Gasquet yang unggulan ke-21 menyisihkan rekan senegaranya, Kenny De Schepper, 6-0, 6-3, 6-3.



Sementara itu, petenis Kolombia bukan unggulan, Santiago Giraldo, mendapat kemenangan walk out atau WO. Hal ini terjadi karena lawannya yang unggulan kelima dari Jepang, Kei Nishikori, mengundurkan diri hanya beberapa saat sebelum pertandingan dilaksanakan karena cedera betisnya kambuh.



Pada bagian putri, unggulan kesebelas dari Cek, Karolina Pliskova, terdepak. Ia dikalahkan petenis AS bukan unggulan, CoCo Vandeweghe, 7-6 (5), 6-4.



Petenis Australia unggulan ke-22, Samanta Stosur, melaju mulus ke babak ketiga. Pemain yang lengannya berotot ini menang 6-3, 6-4 atas Urszula Radwanska dari Polandia, 6-3, 6-3.



Petenis Kazakhstan yang tidak diunggulkan, Zarina Diyas, juga melaju ke babak ketiga dengan menyisihkan petenis Belarus juga bukan unggulan, Aliaksandra Sasnovich, 7-5 6-1.



Grand Slam Wimbledon yang berlangsung di lapangan rumput ini masuk dalam level turnamen tertinggi di dunia seperti tiga turnamen grand slam lainnya, yaitu Australia Terbuka, Prancis Terbuka, dan AS Terbuka. Lapangan rumput memiliki karakter memantulkan bola lebih cepat ketimbang lapangan keras (hard court) dan lapangan tanah liat.



Turnamen di Wimbledon ini pertama kali digelar pada 1877 dan kini menjadi turnamen paling bergengsi di dunia. Sejak awal turnamen ini digelar di lapangan rumput kompleks All England Lawn Tennis and Croquet Club di Wimbledon, London, Inggris.



