Tiket Megaduel Pacquiao Vs Mayweather Dijual Terbatas

TEMPO.CO, Jakarta - Tiket-tiket untuk pertandingan termahal dalam sejarah tinju antara Manny Pacquiao melawan Floyd Mayweather akan mulai dijual pada Kamis waktu setempat, 24 April 2015, setelah kedua kamp menepikan percekcokan mereka dan akhirnya mencapai kesepakatan. Penjualan tiket akan dilakukan hanya sembilan hari sebelum pertarungan yang akan berlangsung pada 2 Mei, setelah tertunda berpekan-pekan karena masalah kontrak antara kamp Pacquiao, promosi Mayweather, dan MGM Grand Hotel.



Pengumuman pada hari Rabu membuka jalan untuk penjualan kursi yang sangat terbatas di Grand Garden Arena. Panitia penyelenggara menolak untuk mengumumkan berapa banyak tiket yang akan ditawarkan untuk dijual. Mereka mengatakan tiket Grand Garden akan dihargai US$ 1.500-7.500 dan sejumlah kursi sirkuit tertutup di area-area Las Vegas dihargai US$ 150.



Namun diperkirakan sangat sedikit tiket yang akan dijual untuk umum. Sebab, mayoritas kursi di Grand Garden Arena telah dipesan untuk para sponsor, panitia penyelenggara, rekan-rekan, dan keluarga dari kedua kamp. Tiket akan diserahkan ke kamp Pacquiao dan Mayweather, HBO, MGM Grand, dan Showtime untuk distribusi.



Permasalahan seputar tiket merupakan isu terakhir yang diperdebatkan menjelang pertarungan yang diperkirakan akan mencetak pendapatan sebesar US$ 400 juta ini. Kedua kubu juga berseteru perihal uji obat-obatan, yang akan menjadi masalah terakhir sebelum pertandingan dihelat, dan seberapa besar harga yang dikenakan untuk pay per view yang bernilai sekitar US$ 100.



