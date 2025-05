TEMPO.CO, Birmingham - Tim bulu tangkis Indonesia akan bertanding di Kejuaraan Yonex All England Open 2015 di Barclaycard Arena, Birmingham, mulai hari ini, Selasa, 3 Maret 2015. Sebanyak 24 pemain dari Indonesia tampil di ajang bergengsi yang menawarkan hadiah US$ 500 ribu atau sekitar Rp 6,4 miliar.



Manajer Tim Indonesia Ricky Soebagdja mengatakan semua atlet dalam kondisi baik dan siap bertanding. Ia juga mengatakan seminggu sebelum pertandingan berlangsung, Ricky berpesan pada pemain dan pelatih untuk fokus pada persiapan All England.



"Semua atlet, baik yang datang dari Jerman usai pertandingan ataupun yang berangkat langsung dari Jakarta, dalam keadaan siap," ujar dia, seperti dikutip dalam situs badmintonindonesia, Selasa, 3 Maret 2015.



Menjelang pertandingan, para pemain Indonesia melakukan latihan sekaligus uji lapangan di Barclaycard Arena, Senin, 2 Maret 2015. Latihan berlangsung selama satu setengah jam pukul 20.00-21.30 waktu setempat.



"Latihan lebih kepada penyesuaian lapangan saja," ujar Ricky. Para pemain sebelumnya telah berlatih di gelanggang olahraga khusus untuk latihan.



“Tidak ada latihan khusus yang diadakan hari ini karena untuk pemantapan teknik dan lain sebagainya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum ini. Jadi sekarang adalah saatnya bagi kita semua untuk pembuktian di lapangan,” ucap Ricky.



Beberapa pemain seperti Simon Santoso, Dionysius Hayom Rumabaka, Bellaetrix Manuputty, Kevin Sanjaya Sukamuljo/Greysia Polii, Gideon Marcus Fernaldi/Nitya Krishinda Maheswari akan bertanding di babak kualifikasi hari ini, Selasa, 3 Maret 2015 pukul 12.00 waktu setempat.



Berikut daftar pemain Indonesia di ajang All England 2015:



Tunggal putra :

1. Simon Santoso

2. Tommy Sugiarto

3. Dionysius Hayom Rumbaka



Tunggal putri :

1. Linda Wenifanetri

2. Bellaetrix Manuputty

3. Millicent Wiranto



Ganda putra :

1. Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan

2. Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi

3. Wahyu Nayaka Arya Pankaryanira/Ade Yusuf Santoso

4. Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo

5. Markis Kido/Agrippina Primarahmanto Putera

6. Andrei Adistia/Hendra Aprida Gunawan



Ganda putri :

1. Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari

2. Suci Rizki Andini/Maretha Dea Giovani

3. Dian Fitriani/Nadya Melati

4. Pia Zebadiah Bernadet/Rizki Amelia Pradipta



Ganda campuran :

1. Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir

2. Riky Widianto/Richi Puspita Dili

3. Praveen Jordan/Debby Susanto

4. Edi Subaktiar/Gloria Emanuelle Widjaja

5. Kevin Sanjaya Sukamuljo/Greysia Polii

6. Marcus Fernaldi Gideon/Nitya Krishinda Maheswari

7. Agrippina Primarahmanto Putera/Rizki Amelia Pradipta

8. Markis Kido/Pia Zebadiah Bernadet



BADMINTONINDONESIA | RINA W