TEMPO.CO, Jakarta - Senyum mengembang di kubu Indonesia tatkala referee asal Thailand, Amorn Duangpingkun, mengumumkan nama David Agung Susanto yang muncul dari bola tenis yang diambil Ketua Umum PP Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (Pelti) Wibowo Suseno Wirjawan dalam pengundian urutan pertandingan babak play-off relegasi Piala Davis Grup II Zona Asia/Oseania di The Alana Hotel Solo, Kamis, 14 Juli 2016.



Itu berarti petenis nomor dua Indonesia akan menantang tunggal utama Sri Lanka, Harshana Godamanna, sebagai partai pembuka hari pertama laga yang berlangsung di Stadion Tenis Gelora Manahan Solo, Jumat, 15 Juli 2016. Selanjutnya, tunggal pertama tim Merah Putih, Christopher Rungkat, bakal meladeni petenis kedua tim lawan, Yasitha De Silva.



“Hasil undian ini adalah doa yang terkabul. Kami gembira bahwa David yang akan tampil di partai pertama, mengawali perjuangan Indonesia agar tetap bertahan di Grup II. Kami yakin David mampu membuka jalan kemenangan Merah Putih,” tutur kapten tim tuan rumah, Andrian Raturandang, lewat Humas Pelti.



Mantan petenis nasional itu pun tak risau dengan kedua petenis Sri Lanka yang mengayun raket dengan tangan kiri alias kidal.



“Kami sudah mengantisipasi hal itu. Kebetulan di tim Indonesia juga ada Aditya Hari Sasongko yang kidal. Ketika uji coba di Kuala Lumpur, Christo dan David juga mendapat lawan petenis junior Malaysia yang kidal,” ujar Andrian.



David Agung Susanto pun tak kalah optimistis. Petenis yang bercokol di peringkat 923 dunia itu percaya diri bakal mampu memenangi laga pembuka dan mengalahkan lawan yang sarat pengalaman di ajang perebutan lambang supremasi tenis beregu putra dunia itu.



“Godamanna petenis yang bagus dengan jam terbang sangat tinggi di ajang Piala Davis. Namun saya sangat percaya diri dapat mengatasinya di lapangan karena sudah melakukan persiapan dengan baik,” kata David, yang berhasil menembus babak-babak akhir turnamen ITF Pro Circuit di India dan Hongkong, bulan lalu.



Pemain kelahiran Semarang, 21 Juli 1991, itu pun ingin memperbaiki rekor penampilannya di ajang beregu ini.



“Selama ini, saya lebih sering kalah. Namun, dengan hasil yang bagus di turnamen perorangan dalam masa persiapan, saya yakin di ajang beregu pun bisa mendapatkan hasil yang positif,” tutur pemilik rekor menang-kalah di Piala Davis, 5-13 (tunggal 2-9, ganda 3-4).



Petenis terbaik tim Merah Putih, Christopher, pun menebar keyakinan serupa. Peringkat tunggal 605 dunia itu terlihat sangat siap menyumbangkan angka kemenangan bagi Indonesia dengan menepis perlawanan tunggal kedua Sri Lanka, Yasitha De Silva.



“Dengan hasil bagus di turnamen individual dalam dua bulan ini, saya sangat siap bertanding di Piala Davis. Lagi pula, saya sudah tak lagi dibayangi cedera,” kata Christo, yang lolos ke semifinal turnamen ITF Futures di Uzbekistan, bulan silam.



Sementara itu, kubu Sri Lanka terlihat lebih kalem. Harshana Godamanna yang menggantikan posisi Sharmal Dissanayake yang sakit sebagai tunggal pertama irit bicara tentang peluang timnya pada laga ini.



“Indonesia tim yang sangat kuat. Tapi kami, tentu saja, akan memberikan perlawanan. Saya akan coba besok di lapangan,” tutur Harshana, yang menjadi bagian sukses dari tim Sri Lanka memenangi babak play-off dalam empat tahun terakhir.



Tak ingin jemawa, Andrian mengingatkan anggota pasukannya agar menjaga fokus menghadapi Sri Lanka.



“Jangan sampai terlalu percaya diri. Segalanya bisa terjadi di arena Piala Davis,” tutur Andrian, petenis nasional era 1990-an yang memiliki rekor menang-kalah Piala Davis 3-18.



Jadwal Pertandingan



Hari ke-1, pukul 09.30 WIB

1. David Agung Susanto vs Harshana Godamanna

2. Christopher Rungkat vs Yasitha De Silva



Hari ke-2, pukul 12.30 WIB

3. Aditya Hari Sasongko/Sunu Wahyu Trijati vs Harshana/Yasitha



Hari ke-3, pukul 09.30 WIB

4. Christopher Rungkat vs Harshana Godamanna

5. David Agung Susanto vs Yasitha De Silva



PIPIT