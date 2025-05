TEMPO.CO, Jakarta - Tim Thomas Indonesia sukses mengalahkan Thailand dengan skor 4-1 pada laga penyisihan Grup B Piala Thomas 2016 di Kunshan, Selasa, 17 Mei 2016. Indonesia sementara masih berada di puncak klasemen Grup B, diikuti Thailand, Hong Kong, dan India.



Satu poin yang lepas dari tangan Indonesia adalah partai keempat. Pasangan ganda putra, Kevin Sanjaya Sukamuljo/Markus Fernaldi Gideon, ditaklukkan Puavaranukroh Dechapol/Bodin Issara, 14-21, 21-11, 17-21.



“Thailand memang mengincar kemenangan di tunggal pertama dan ganda kedua. Tipe permainan Kevin/Markus sama dengan lawan. Kevin/Markus tidak dapat tempo permainannya, lawan juga mengubah permainan menjadi cepat, dan Kevin/Marcus terbawa irama permainan lawan,” kata manajer tim Piala Thomas dan Uber Indonesia, Rexy Mainaky.



Indonesia menambah poin kemenangan lewat Anthony Sinisuka Ginting yang turun di partai terakhir melawan Adulrach Namkul. Pemain jebolan klub SGS PLN Bandung ini menang dengan skor 21-18, 21-19.



“Ini pertama kalinya saya bermain di Piala Thomas, jadi baru membaca arah angin. Walaupun tim Indonesia sudah pasti menang, saya tetap punya keinginan menang, tidak mau kalah,” ujar Anthony.



Masih ada satu laga penyisihan yang akan dilakoni tim Thomas Indonesia di Grup B. Tim Thomas India akan menjadi lawan Indonesia pada Rabu, 18 Mei 2016, pukul 13.30 waktu Kunshan.



Berikut ini hasil pertandingan tim Piala Thomas Indonesia vs Thailand (4-1):



Tommy Sugiarto vs Tanongsak Saensomboonsuk 24-22, 21-18



Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi vs Kedren Kittinupong/Nipitphon Puangpuapech 20-22, 21-10, 21-12



Jonatan Christie vs Khosit Phetpradab 15-21, 21-8, 21-17



Kevin Sanjaya Sukamuljo/Markus Fernaldi Gideon vs Puavaranukroh Dechapol/Bodin Issara 14-21, 21-11, 17-21



Anthony Sinisuka Ginting vs Adulrach Namkul 21-18, 21-19



PBSI | GADI MAKITAN