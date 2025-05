Tim Uber Indonesia Sapu Bersih Tim Bulgaria 5-0

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Uber Indonesia menyapu bersih atas Bulgaria 5-0 dalam pertandingan perdana di grup C Piala Uber 2016 yang berlangsung di Stadion Bulu Tangkis Kunshan, Cina, Minggu, 15 Mei 2016. Sebelumnya Tim Uber Indonesia sudah memastikan menang 3-0 atas tim Bulgaria.



Kemenangan ini setelah pasangan putri Anggia Shitta Awanda/Ni Ketut Mahadewi Istarini yang turun pada partai ketiga menang atas pasangan putri Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva dalam tiga game 21-16, 15-21, dan 21-18 selama 59 menit pertandingan.



Pada partai terakhir pasangan ganda putri Della Destiara Haris/Rosyita Eka Putri Sari menyempurnakan kemenangan menjadi 5-0 melawan pasangan Mariya Mistova/Petya Nedelcheva dengan dua set langsung 21-9, 21-11.



“Alhamdulillah kami bisa menang dan membuat tim Uber Indonesia bisa sapu bersih 5-0, mudah-mudahan kami bisa lebih baik kedepannya dan kami makin yakin dengan kemampuan kami,” ucap Dela.



Sementara itu di grup C, laga antara tim Uber Thailand melawan Hong Kong dimenangkan oleh Thailand dengan skor 4-1. Indonesia sementara berada di pucak klasemen grup C, dilanjutkan dengan Thailand, Hong Kong dan Bulgaria.



Berikut ini hasil pertandingan tim Uber Indonesia vs Bulgaria (5-0) :

Maria Febe Kusumastuti vs Linda Zetchiri 21-12, 24-22

Fitriani vs Petya Nedelcheva 21-9, 21-15

Anggia Shitta Awanda/Ni Ketut Mahadewi Istarani vs Stefani Stoefa/Gabriella Stoefa 21-16, 15-21, 21-18

Hanna Ramadini vs Mariya Mistova 21-17, 21-16

Della Destiara Haris/Rosyita Eka Putri Sari vs Mariya Mistova/Petya Nedelcheva 21-9, 21-11



Antara|Badminton Indonesia|tournamentsoftware|Danni (PDAT)