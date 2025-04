TEMPO.CO, Jakarta - Saul “Canelo” Alvarez memang tidak diunggulkan dalam laga tinju dunia kontra Gennady Golovkin, namun petinju populer Meksiko itu akan menerima bayaran lebih mahal dari sang Raja KO dari Kazakstan.



Laga perebutan gelar kelas menengah sejati Golovkin vs Alvarez akan digelar di T-Mobile Arena, Las Vegas, Sabtu 16 September 2017 atau Minggu pagi di Indonesia.



Alvarez disebutkan menerima $US 20 juta, atau sekitar Rp 265 miliar. Golovkin kabarnya dibayar $US 15 juta, atau Rp 198,86 miliar. Itu merupakan bayaran pokok sebagai penampil, belum termasuk pembagian keuntungan penjualan hak siar televisi bayar per tayang.



Jika ditambahkan pembagian keuntungan dari hak siar televisi, tiket, dan beberapa pemasukan lain, Alvarez diperkirakan menerima $US 55 juta atau sekitar Rp 729 miliar. Golovkin bakal mendapatkan $US 33 juta atau Rp 437,5 miliar.



“Saya sudah menunggu kesempatan ini selama tiga tahun, dan baru sekarang kesampaian. Pertarungan melawan Alvarez penting untuk tinju, karena ini benar-benar pertarungan tinju. Alvarez berkembang semakin baik dari tahun ke tahun, namun pada Sabtu malam saya akan tunjukkan bahwa sayalah yang terbaik,” ujar Golovkin.



Dalam laga tinju dunia ini, Alvarez bertindak sebagai penantang Golovkin. Namun dia mendapat hak lebih banyak ketimbang sang juara, karena popularitas Alvarez sebagai petinju yang menjadi idola di antara warga keturunan hispanik di Amerika Serikat.



Pertandingan tinju dunia antara Saul "Canelo" Alvarez kontra Gennady "GGG" Golovkin, akan ditayangkan langsung pada Minggu 17 September pukul 08.00 WIB oleh TVOne.



TELEGRAPH | DON