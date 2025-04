Tinju Dunia: IBF Izinkan Pertarungan Ulang Joshua vs Klitschko

TEMPO.CO, Jakarta - Badan tinju dunia IBF membuka kesempatan tanding ulang bagi Anthony Joshua vs Wladimir Klitschko. Tawaran tanding ulang itu datang dari sang juara kelas berat IBF dan WBA, Joshua, meskipun petinju Inggris tersebut mampu menang TKO ronde 11 atas Klitschko dalam pertarungan di Stadion Wembley, London, 29 April lalu.



IBF memberikan waktu antara 28 Oktober hingga 2 Desember 2017 bagi kedua petinju untuk melakukan tanding ulang. Belum ada tanggapan dari pihak Klitschko soal tawaran tanding ulang dari Joshua.



Seandainya pertandingan ulang tinju dunia kelas berat antara Joshua vs Klitschko tidak terlaksana, maka IBF mensyaratkan agar sang juara langsung melakukan pertarungan wajib. Pertarungan wajib yang harus dilakukan Joshua adalah melawan penantang utama, Kubrat Pulev dari Bulgaria.



Berikut adalah syarat yang diberikan oleh badan tinju dunia IBF berkaitan dengan pertandingan ulang Anthony Joshua vs Wladimir Klitschko:



1. Jika Wldimir Klitschko tidak dapat bertarung pada tanggal 28 Oktober 2017, maka tenggat waktu diberikan hingga 2 Desember 2017.



2. Seandainya pertarungan ulang yang dimaksud tidak terjadi hingga 2 Desember 2017, maka Anthony Joshua harus langsung melakukan pertarungan wajib melawan penantang utama, Kubrat Pulev.



3. Setelah laga ulang Anthony Joshua vs Wladimir Klitschko, IBF tidak menyarankan pertarungan unifikasi gelar.



4. Pemenang laga ulang tinju dunia kelas berat IBF, Antohny Joshua vs Wladimir Klitschko, harus langsung bertanding melawan Kubrat Pulev dalam laga berikutnya.



FIGHTNEWS | DON