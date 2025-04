TEMPO.CO, Jakarta - Conor McGregor mengatakan wasit Robert Byrd terlalu dini menghentikan pertandingan tinju dunia melawan Floyd Mayweather di ronde 10. Akibat dihentikan wasit, McGregor kalah TKO dalam pertandingan di Las Vegas, 26 Agustus 2017.



"Ini pertarungan yang ketat, dan menurut saya dihentikan wasit terlalu cepat. Saat itu hanya sedikit sempoyongan karena kecapaian, bukan disebabkan pukulan," ujar McGregor.



Baca: Tinju Dunia: Mayweather Tumbangkan McGregor Lewat TKO Ronde...



McGregor mengakui Mayweather memang lebih baik dibandingkan dia. Pengalaman yang jauh lebih banyak dalam tinju profesional, membuat The Money mampu menyusun rencana serangannya jauh lebih baik ketimbang The Notorious, julukan McGregor.



"Mayweather tidaklah terlalu cepat, dia juga bukan yang terkuat, namun dia hebat dalam merencanakan strategi. Itulah yang terjadi jika seorang petinju hebat dengan rekor 50 kali naik ring," kata McGregor menambahkan.



Baca: Tinju Dunia: 6 Alasan Mayweather Vs McGregor Jadi Laga Termahal



McGregor yang juara MMA, gagal meraih kesuksesan dalam upaya debutnya di tinju dunia.



FIGHTNEWS | DON