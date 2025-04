Tinju Dunia Mayweather Vs McGregor: Siaran Langsung, Uang Bayaran

TEMPO.CO, Jakarta - Pertarungan tinju dunia yang menarik antara mantan juara dunia 5 divisi, Floyd Mayweather Jr, melawan Conor McGregor, juara dunia 2 divisi UFC, akan berlangsung di T-Mobile Arena Las Vegas, Ahad WIB, 27 Agustus 2017. Duel lintas disiplin ini akan disiarkan tvOne mulai pukul 08.00 WIB.



Pertarungan yang dilabeli "The Phenomenal Fight" ini disebut-sebut merupakan yang termahal sepanjang sejarah. Dalam pertarungan non gelar untuk 12 ronde ini, McGregor diberitakan akan mendapatkan bayaran US$ 100 juta (Rp 1,3 triliun), sedangkan Mayweather bisa mendapatkan US$ 200 juta (Rp 2,6 triliun).



Baca: Tinju Dunia: Mayweather Sebut Gaya Tinju McGregor Boros Tenaga



Penonton yang berjumlah mendekati 20 ribu orang diperkirakan akan memenuhi T-Mobile Arena. Kursi-kursi di tepi ring pada situs-situs calo ditawarkan lebih dari US$ 100.000 (Rp 1,3 miliar). Sedangkan jutaan orang di seluruh penjuru dunia bersiap menyaksikannya di layar televisi berbayar.



Tidak akan ada gelar yang diperebutkan di duel ini, hanya "Sabuk Uang" dengan tali pengikat yang dibuat dari kulit buaya dan mengandung 3.360 berlian 24 karat, bersama batu safir dan permata.



Baca: Tinju Dunia: 6 Alasan Mayweather vs McGregor Jadi Laga Termahal



Bagi Mayweather, ini akan menjadi titik puncak bagi pekerjaannya seumur hidup, kesempatan untuk melampaui mantan petinju kelas berat Rocky Marciano, yang pensiun dengan rekor sempurna 49-0.



Sedangkan bagi McGregor, kemenangan akan memberinya status agung dalam sejarah olahraga beladiri dan mengukuhkan dirinya sebagai bintang beladiri lintas cabang yang membuatnya dapat memilih pertarungan-pertarungan berhadiah uang yang banyak baik di oktagon maupun di ring.



Untuk perkembangan persiapan dan hasil tinju dunia ini ikuti terus di laman Sport Tempo.co.



ANTARA