TEMPO.CO, Birmingham - Ganda campuran terbaik Indonesia, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir, akan menghadapi ganda campuran Irlandia, Sam Magee/Chloe Magee, pada babak pertama turnamen bulu tangkis Superseries Premier All England 2015.



Tontowi/Liliyana, penghuni peringkat keempat dunia, ditempatkan sebagai unggulan keempat dalam turnamen yang berhadiah US$ 500 ribu atau sekitar Rp 6,4 miliar ini. Ganda campuran Indonesia ini merupakan juara bertahan tiga tahun terakhir berturut-turut. Pada final All England 2014, Tontowi/Liliyana mengalahkan pasangan terbaik Cina, Zhang Nan/Zhao Yunlei, 21-13, 21-17.



Pertandingan Tontowi/Liliyana melawan pasangan Magee bersaudara dari Irlandia itu dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 4 Maret 2015. Magee bersaudara saat ini menempati peringkat ke-28 dunia.



Selain Tontowi/Liliyana, di babak utama ini terdapat empat pasangan Indonesia lain. Mereka ialah Riky Widianto/Puspita Richi Diliy, Praveen Jordan/Debby Susanto, Markis Kido/Pia Zebadiah Bernadeth, dan Edi Subaktiar/Gloria Emanuelle Widjaja.



Sementara itu, tiga ganda campuran Indonesia lain tampil pada babak kualifikasi, Selasa, 3 Maret 2015. Mereka ialah Gideon Markus Fernaldi/Nitya Krishinda Maheswari, Kevin Sanjaya Sukamuljo/Greysia Polii, Agripinna Prima Rahmanto Putra/Rizki Amelia Pradipta.



Pengurus Pusat Bulu Tangkis Seluruh Indonesia menargetkan trofi juara dari nomor ganda campuran ini dan ganda putra.



BWF | ALLENGLAND | AGUS BAHARUDIN