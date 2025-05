TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan ganda campuran Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir berhasil meraih tiket ke final turnamen Yonex All England Open 2015 setelah mengalahkan pasangan Denmark, Joachim Fischer Nielsen/Christinna Pedersen, dalam pertandingan yang berlangsung di Barclaycard Arena, Birmingham, Sabtu, 7 Maret 2015.



Selama pertandingan, Tontowi/Liliyana terus melakukan tekanan. Smash keras yang dilakukan Tontowi tak bisa dikembalikan. Dia juga beberapa kali mengecoh lawan dengan menempatkan bola-bola tipis di depan net. Ganda campuran peringkat keempat dunia ini pun menang dengan skor 21-17, 21-11.



Rekor pertemuan dua pasangan itu sekarang menjadi 3-5 untuk keunggulan masih di tangan Joachim/Christinna. Pada dua pertemuan terakhir di turnamen BWF Superseries Final 2013 dan BWF Destination Dubai World Superseries Final 2014, Tontowi/Liliyana kalah.



Pada partai final Ahad besok, Tontowi/Liliyana akan bertemu dengan pasangan Cina, Zhang Nan/Zhao Yunlei. Ganda campuran peringkat pertama dunia ini lolos ke final All England setelah menang atas ganda campuran Indonesia, Praveen Jordan/Debby Susanto, dengan skor 21-15, 21-10.



Pertemuan keduanya ini mengingatkan pada partai final All England 2013 dan 2014. Dalam dua pertandingan itu, Tontowi/Liliyana berhasil menang dan mempertahankan gelar juara yang mereka raih sejak 2012.



