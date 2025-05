TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan ganda campuran Indonesia, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir, berhasil melaju ke babak perempat final Yonex All England Open 2015. Mereka berhasil mengalahkan pasangan Korea Selatan, Sol Kyu Choi/Yoo Jung Chae dua set langsung dengan skor 21-12 dan 21-7.



Kemenangan pasangan ini memberikan harapan bagi Indonesia untuk kembali meraih trofi di All England. Pasangan peringkat keempat dunia ini merupakan juara bertahan tiga kali berturut-turut sejak 2012.



Namun kekalahan harus dialami pasangan ganda putra Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Mereka harus pulang lebih awal setelah gagal mempertahankan trofi yang diraih pada 2014 itu setelah dikalahkan pasangan dari Cina, Fu Haifeng/Shang Nan, dalam tiga set dengan skor 21-16, 19-21, dan 21-18.



Ganda putra peringkat kelima dunia ini terlihat kewalahan menghadapi lawannya sejak babak pertama. Bermain cukup sengit, mereka harus kalah di game awal. Pada babak kedua, pasangan ini mencoba melawan dan berhasil memperpanjang permainan. Namun usaha mereka kandas di game ketiga. Pasangan ini pun gagal melaju ke perempat final All England.



Dengan kalahnya Ahsan/Hendra, perwakilan Indonesia di nomor ganda putra hanya tinggal mengandalkan Gideon Markus Fernaldi/Kevin Sanjaya Sukamuljo, Andrei Adistia/Hendra Aprida Gunawan, dan Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi.



ANGGA SUKMAWIJAYA | TOURNAMENTSOFTWARE