Tour ATP Jadi Momen Kembalinya Philippoussis

TEMPO.CO, Jakarta - Dua kali finalis Grand Slam Mark Philippoussis berencana untuk kembali berkiprah di Tour ATP sebagai petenis wildcard di babak kualifikasi kejuaraan Hall of Fame Tenis.



Petenis Australia, yang pernah mengklaim sebagai salah satu petenis dengan servis paling sulit di Tour, telah absen dari kompetisi selama hampir satu dekade.



Pria berusia 38 tahun, yang lahir di Melbourne, akan membuat comeback pada 11 Juli ketika kualifikasi dimulai, panitia mengumumkan pada hari Jumat. Undian utama akan dimulai dua hari kemudian.



Juara terakhir sepanjang karirnya terjadi pada tahun 2006 ketika ia mengalahkan Justin Gimelstob di final turnamen Newport. Ia kemudian pensiun tahun itu.



Philippoussis memenangkan 11 gelar sepanjang karir, mencapai peringkat tertinggi karir tenis di nomor delapan dunia dan memperoleh hadiah uang hampir 7 juta dolar AS sejak menggeluti tenis pro di 1994. Sementara itu, ia juga telah mengalahkan sebagian besar pemain top dunia pada masanya.



Dia berhasil menembus final di Wimbledon tahun 2003 dan pada 1998 di AS Terbuka. Prestasi terbesarnya adalah mendapatkan gelar juara tunggal di Indian Wells dan dia membantu Australia meraih dua kali trofi Piala Davis.



