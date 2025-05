Tour De Singkarak, 110 Pembalap Berpacu di Etape Pertama

TEMPO.CO, Padang - Lomba balap sepeda internasional Tour de Singkarak resmi dimulai. Sebanyak 110 pembalap dari 19 tim mulai berpacu di etape pertama, Sabtu 6 Agustus 2016.



Tahun ini perlombaan kembali star dari Danau Singkarak. Danau terbesar di Sumatera Barat ini merupakan ikon lomba balapan yang digelar sejak tahun 2009. Para pembalap berpacu mengelilingi tepi danau tersebut untuk menempuh jarak 95,8 kilometer.



Pembalap-pembalap itu berasal dari 23 negara. Mereka akan berusaha masuk garis finis yang terletak di Ngalau Indah Kota Payakumbuh. Rutenya, dari Dermaga Danau Singkarak, pembalap akamelewati Ombilin-Rambatan-Pasar Batusangkar-Baso-Kantor Balai Kota Payakumbuh-Limbuhan-Labuh Basilang-Pasar Tugu Adi Putra-Simpang Kaniang Bukit-Simpang Napar-Simpang Bunian-Simpang Kasda dan berakhir di Ngalau Indah.



Ada empat kabupaten dan kota yang dilewati peserta lomba. Yakni Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh.



Etape pembuka ini tidak begitu menantang. Hanya ada satu titik King of Mountain (KOM) level satu. Tepatnya di kawasan Rao dengan tanjakan setinggi 906 meter. Sedangkan titik sprint berad di kawasan Serikat Batusangkar atau 31,2 kilometer dari garis star.



Pelbagai keindahan alam akan tersaji di etape ini. Selain Danau Singkarak, juga ada hamparan sawah bertingkat di kawasan Batusangkar.



Race Director Jamaludin Mahmood mengatakan etape pertama tidak terlalu berat. Namun, pada etape kedua, pembalap akan ditantang melewati Kelok 9 di Kabupaten Limapuluh Kota.



Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan Tour de Singkarak menjadi agenda tetap Kementerian Pariwisata. Karena sport tourism itu salah satu even dalam pengembangan pariwisata di Sumatera Barat. "Malah Tour de Singkarak ini menjadi rujukan bagi daerah lain," ujarnya saat membuka lomba, Jumat malam, 5 Agustus 2016.



Lomba balap sepeda yang diselenggarakan setiap tahun ini resmi dibuka dengan ditabuhnya gendang tasa oleh Menteri Arief dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno di Dermaga Danau Singkarak Jumat malam 5 Agustus 2016.



Lomba balap sepeda internasional ini akan diikuti 19 tim dari 12 negara. Tim-tim itu terdiri dari Terengganu Cycling Team, Singha Infinite Cycling, Black Inc Cycling Team, Kinan Cycling Team, Korail Cycling Team, St George Merida, Data #3 Symantec, Kenya Riders Downunder, Pegasus Cycling Team, Action Cycling Team, Hong Kong National Team, 7 Eleven-Sava Cycling Team, Pishgaman Cycling Team, Indonesia National Team, KFC Cycling Team (Indonesia), CCC-Indonesia, dan BBC Pesel Bank Nagari, BRCC Banyuwangi, serta United Bike Kencana.



ANDRI EL FARUQI