Trail Running Tingkat Dunia Digelar di Gunung Ijen

TEMPO.CO, Bondowoso - Lomba lari trail (trail run) tingkat Internasional akan digelar di Gunung Ijen, Kabupaten Bondowoso, Sabtu, 22 Agustus 2015. Pelari-pelari trail runnning sejumlah negara dikabarkan akan mengikuti event yang baru pertama digelar di kawasan Gunung Ijen ini.



Event Director, Alfan Impriadi mengatakan lebih dari 500 orang yang mendaftar baik dari Indonesia ataupun dari luar negeri. Dari 500-an orang yang mendaftar, 216 di antaranya sudah mengkonfirmasi akan mengikuti event ini. Menurut Alfan, ada tiga kategori trail running yang akan dilombakan yakni pertama, Fun Trail Running yang menempuh jarak 10 kilometer dengan waktu tempuh (cut off time) tiga jam.



Kategori kedua, Altitude Trail Running dengan jarak tempuh 30 kilometer dan cut off time 8 jam. Kategori ketiga adalah Ultra Trail Running dengan jarak tempuh 70 kilometer dan cut off time 14 jam. Lokasi start dan finish ditempatkan di Kawah Wurung.



Peserta Fun Trail Running akan dilepas pada pukul 07.00 WIB. Untuk peserta Altitude Trail Running akan dilepas pada pukul 06.00 WIB. Sedangkan peserta kategori Ultra Trail Running dilepas pada Sabtu dinihari pada pukul 00.00 WIB.



Alfan mengatakan atlet mancanegara yang akan mengikuti even ini antara lain dari Serbia, Ukraina, Inggris, Jerman, Selandia Baru, Perancis, Polandia, Malaysia, Belgia serta Ethiopia.



Di Indonesia, atlet trail running ini belum memiliki induk organisasi. "Masih sebatas komunitas," kata Alfan kepada Tempo, Senin 17 Agustus 2015. Padahal untuk organisasi internasionalnya ada, yakni International Trail Running Assosiation (ITRA).



Alfan mengatakan untuk. "Untuk kategori Fun Trail dan Altitude Trail tidak semua rute itu akan dilalui. Itu adalah rute untuk kategori Ultra Trail," katanya. Rute yang dilewati sebagian besar adalah off road. "Hanya 5 hingga 10 persen saja yang melewati jalan raya," ujarnya.



Selain melewati daerah berbukit dan bergunung, peserta akan melewati kebun kopi Jampit dan Belawan. Alfan mengatakan tujuan acara ini yang paling utama adalah untuk mengenalkan wisata Kawah Ijen di dunia internasional. "Ini menjadi daya tarik Bondowoso serta Jawa Timur," ujar Alfan. Ijen Trail Running, kata dia, sudah dimasukkam dalam kalender tahunan Asia Trail Master. "Semoga tahun depan sudah bisa masuk ITRA.



Sejumlah gunung lainnya di Indonesia yang biasa menjadi lokasi event Lomba Trail Running antara lain Gunung Rinjani, Gede Pangrango serta Bromo Tengger Semeru.



