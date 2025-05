Tunggal Putra Pelatnas Cipayung Absen di Singapura Terbuka

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) tak menurunkan satupun wakilnya dari nomor tunggal putra dalam turnamen UOE Singapore Open 2015. Dalam turnamen dengan total hadiah US$ 300 ribu ini, Pelatnas Cipayung hanya menurunkan empat nomor yaitu tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran.



Manajer tim Indonesia, Rexy Mainaky, mengatakan Indonesia hanya manargetkan gelar di Singapura Terbuka pada ganda putra dan ganda campuran. Dia beralasan kedua nomor ini dinilai paling realistis. Menurut Rexy, pasangan ganda putra Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan dan pasnagan ganda campuran Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir cukup berpeluang dapat gelar.



“Setelah menjadi juara Malaysia Open, Hendra/Ahsan kami harapkan masih bisa mempertahankan fokusnya, kalau bisa merebut juara. Sementara Tontowi/Liliyana meski kemarin kalah di semifinal Malaysia Open kami melihat hasilnya lebih baik dibanding kekalahan saat All England,” kata Rexy seperti dilansir situs resmi PBSI, Senin, 6 April 2015.



Rexy mengatakan dalam turnamen ini PBSI juga memberikan kesempatan kepada para pemain untuk bisa membuktikan kemampuannya. Pelatnas Cipayung memang menurunkan beberapa pemain muda seperti ganda campuran Praveen Jordan/Debby Susanto. Pasangan ini diharapkan bisa lebih konsisten saat di lapangan. “Untuk ganda putri kami hanya kirim satu pasangan, Suci Rizky Andini/Maretha Dea Giovani. Kami harap bisa menambah pengalaman mereka di level super series,” ujar dia.



Sementara di nomor tunggal putri, Cipayung menurunkan Linda Wenifanetri dan Bellaetrix Manuputy. Mereka yang akan langsung bertarung di babak pertama diharapkan bisa meraih poin sebanyak-banyaknya. “Paling tidak mereka bisa ke perempat final,” katanya. Selain Linda dan Bella, Rexy juga menurunkan Hanna Ramadini dan Lyanny Alessandra Mainaky.



Pelatnas Cipayung memang tengah krisis atlet di nomor tunggal putra. Pada 16 Maret lalu, Simon Santoso memutuskan hengkang setelah ikut dalam kejuaraan All England 2015. Sebelumnya, pada Januari lalu pemain tunggal putra Tommy Sugiarto juga keluar. Kini Rexy hanya mengandalkan pemain-pemain muda tunggal putra untuk memperkuat sektor tunggal putra Pelatnas Cipayung.



Turnamen Singapura Terbuka akan berlangsung mulai hari ini, Selasa, 7 April hingga 12 April 2015. Berikut daftar lengkap pemain Pelatnas Cipayung yang turun di OUE Singapore Open 2015 :



Tunggal Putri

Linda Wenifanetri

Bellaetrix Manuputty

Hanna Ramadini

Lyanny Alessandra Mainaky (atlet magang)



Ganda Putra

Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan

Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi

Ade Yusuf/Wahyu Nayaka

Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon



Ganda Putri

Suci Rizki Andini/Maretha Dea Giovani

Ganda Campuran

Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir

Riky Widianto/Richi Puspita Dili

Praveen Jordan/Debby Susanto



ANGGA SUKMAWIJAYA | BADMINTON INDONESIA