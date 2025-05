Turnamen Golf Tempo Berhadiah Dua Lexus dan Dua Toyota

TEMPO.CO, Jakarta -Turnamen golf Tempo di Damai Indah Golf and Country Club di Pantai Indah Kapuk, Jakarta, Sabtu pagi ini, 12 November 2016, memperebutkan dua unit Lexus dan dua Toyota sebagai hadiah bagi peserta yang berhasil hole in one. Dua lexus yang diperebutkan ialah tipe NX 200t F SPORT dan Lexus GS 200t F SPORT. Hadiah ini disediakan oleh PT Toyota Astra Motor.

Selain Lexus, hadiah lain bagi pencetak hole in one adalah satu unit Toyota All New Fortuner dan Toyota All New Kijang Innova. Dua unit hadiah ini disediakan oleh Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN).

Turnamen yang diikuti 137 pegolf ini merupakan rangkaian dari peringatan 45 tahun Tempo Media Grup. Pemukulan bola pertama dilakukan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad. Hadir pula para petinggi OJK, antara lain Komisioner dan Kepala Eksekutif Perbankan Nelson Tampubolon, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Irwan Lubis, serta Deputi Komisioner Manajemen Strategis Hernawan B. Sasongko.

Dari kalangan industri, tampak antara lain mantan Presiden Direktur Toyota Astra Motor Johnny Darmawan Danusasmita, yang sekarang aktif sebagai anggota Komite Ekonomi dan Industri Indonesia dan Palang Merah Indonesia. Dari perbankan, terlihat Direktur Utama Bank Permata Roy Arman Arfandy, Direktur Bank DBS Indonesia Rudy Tanjung, dan lain-lain. “Kalau Tempo yang mengundang, semua datang,” kata GM Lexus Indonesia, Adrian Tirtadjaja.

“Turnamen ini merupakan usaha Tempo untuk menjalin kerja sama lebih erat dengan pembaca dan mitra usaha kami yang gemar bermain golf,” kata Toriq Hadad, Direktur Pemasaran dan Pengembangan Bisnis Tempo Media Group. Turnamen pertama ini akan diikuti dengan turnamen serupa pada tahun mendatang. “Kami juga berencana menyapa para mitra dan pembaca Tempo yang gemar golf di kota-kota lain di Indonesia. Bukan hanya Jakarta.”

TOMI ARYANTO