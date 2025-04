Turnamen Toulon: Dikalahkan Republik Cek, Timnas U-19 Tersisih

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia yang diwakili Timnas U-19, akhirnya tersingkir dari Turnamen Toulon 2017, yang digelar di Toulon, Prancis, 29 Mei - 10 Juni. Indonesia yang berada di grup C, menelan kekakalahan kedua setelah ditekuk 0-2 oleh Republik Cek U-19 di Stadion Parsemain, Sabtu 3 Juni.



Panitia hanya mengambil pemuncak klasemen grup dan runner up terbaik untuk maju ke babak semifinal. Sehingga dipastikan Indonesia tidak lolos. Dalam pertandingan pertama pada 31 Mei lalu, Indonesia kalah 0-1 dari Brasil U-20.



Dalam laga Sabtu lalu, Republik Cek memang lebih banyak menekan pertahanan Indonesia U-19. Beberapa kali kiper M. Riyandi dipaksa bekerja keras menyelamatkan gawangnya dari kebobolan pada awal laga. Gawang Riyandi akhirnya bobol di menit ke-13, setelah tembakan Roman Kasiar gagal dibendung kiper timnas Indonesia U-19 itu.



Babak pertama berakhir 1 - 0 untuk Republik Cek. Pada babak kedua Indonesia berusaha bangkit, namun justru mendapat hukuman penalti setelah Firza Andika melakukan pelanggaran di kotak 12 pas. Beruntung tendangan Matej Chalus mampu diantisipasi Riyandi.



Gawang Indonesia akhirnya kebobolan untuk kali kedua di menit ke-77 melalui Ondrej Sasinka. Penyerang asal klub Banik Ostrava ini melepaskan tendangan yang gagal ditahan Riyandi. Kedudukan 2-0 bertahan hingga pertandingan usai.



Di pertandingan lain grup C, Skotlandia U-20 sukses mengalahkan Brasil U-20. Satu-satunya gol Skotlandia dihasilkan gelandang asal klub Kilmarnock, Greg Taylor, di menit ke-35.



Indonesia akan menghadapi laga terakhir grup C Turnamen Toulon menghadapi Skotlandia. Pertandingan digelar pada Selasa 6 Juni pukul 17.00 waktu setempat di Stadion Jules Ladoumegue.



Susunan pemain:

Rep. Ceska U-19 (4-2-3-1): Jan Plachy (kiper); Daniel Marecek, Frantisek Cech, Alex Kral, Libor Holik (belakang); Emil Tischler, Filip Havelka, Ondrej Novotny, Michal Hlavaty, Jakub Rezek (tengah); Roman Kasiar (depan).

Pelatih: Jan Suchoparek



Indonesia U-19 (4-3-3): Muhammad Riyandi (kiper); Muhammad Rifad Marasabessy, Nurhidayat Haji Haris, Rachmat Irianto, Firza Andika (belakang); Muhammad Iqbal, Muhammad Luthfi Kamal Baharsyah, Witan Sulaeman (tengah); Egy Maulana Vikri, Hanis Saghara Putra, Feby Eka Putra (depan).

Pelatih: Indra Sjafri



Klasemen Grup C

No TIM M M S K GM GK SG PTS

1 REP. CEK 2 2 0 0 5 2 4 6

2 SKOTLANDIA 2 1 0 1 3 3 0 3

3 BRASIL 2 1 0 1 1 1 0 3

4 INDONESIA 2 0 0 2 0 3 - 3 0



PSSI | DON