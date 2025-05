Tutup Kejurnas di Peringkat Dua, Rifat: Tidak Mencewakan

TEMPO.CO, Jakarta - Pebalap Fastron Offroad Racing Team, Rifat Sungkar, menyatakan bahwa kiprahnya pada 2015 tidak mengecewakan meski hanya meraih juara kedua dalam klasemen akhir kejuaraan nasional Indonesia X-Offroad Racing Speed Offroad.



Seperti diketahui Rifat Sungkar yang dinavigatori Muhammad Redwan telah mengakhiri musim balap 2015 dengan mengikuti tujuh putaran dalam kejurnas itu dan memperoleh 111 poin, hanya terpaut 1 poin dari H. Samsuddin yang meraih Juara Umum.



"Banyak hal terjadi tahun ini yang akhirnya dapat kami lalui. Kami bisa menutup keikutsertaan kami dalam kejurnas dengan hasil yang baik, tidak mengecewakan. Semua ini tidak lepas dari dukungan dan doa dari banyak pihak," kata Rifat dalam keterangannya, Selasa.



Rifat pun mengucapkan terima kasih kepada para sponsor seperti Pertamina Fastron dan Mitsubishi serta tim mekanik dan semua pihak yang turut mendukung kiprahnya selama tahun ini.



"Untuk tahun 2016, kita tunggu saja, siapa tahu ada kejutan yang mungkin saja terjadi. Tetapi yang jelas, tingkat kompetisi dan persaingan pasti akan lebih seru dan menantang," ucap Rifat.



Rifat menuturkan perjalanannya selama mengikuti Kejurnas Speed Offroad 2015 bukannya tanpa kendala.



"Berbagai kendala sempat saya alami, mulai dari masalah pada "pressure fuel pump", kopel depan patah, penggerak empat roda yang tidak berfungsi sampai patahnya master kopling. Namun, kendala-kendala tersebut dapat teratasi berkat kesigapan tim mekanik RFT Motorsport," ujarnya.



Selain itu, kata Rifat, tantangan yang lebih berat berasal dari para pesaingnya.



"Mobil Mitusbishi Pajero Sport yang saya kendarai harus berhadapan dengan kendaraan-kendaraan lain yang lebih canggih dan mumpuni," katanya.



Walaupun banyak kendala dan tantangan yang harus dihadapi dalam Kejurnas Speed Offroad 2015 ini, Rifat bersama dengan Fastron Offroad Racing Team berhasil empat kali keluar sebagai juara di kejuaraan umum atau Champ of the Champ sehingga ia berhasil menempati posisi kedua dalam klasemen akhir pembalap.



Selain itu, Rifat juga mencatatkan dua kali kemenangan sebagai juara pertama di kelas Free For All (FFA) dan juga dua kali kemenangan di kelas G6.4.

ANTARA