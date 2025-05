TEMPO.CO, London - Siaran televisi langsung berbayar (pay per view) pertarungan Floyd Mayweather melawan Manny Pacquiao akan menjadi yang termahal dalam sejarah tayangan televisi berbayar di Inggris. Mayweather merupakan juara dunia tinju kelas welter WBC atau Dewan Tinju Dunia dan WBA atau Asosiasi Tinju Dunia, sedangkan Pacquiao juara dunia WBO atau Organisasi Tinju Dunia.



Pertarungan yang disebut-sebut bakal menghasilkan uang terbanyak di dunia dalam sejarah tinju profesional ini akan berlangsung di Las Vegas, Amerika Serikat, 2 Mei mendatang.



Penonton televisi harus membayar 24,95 pound sterling atau sekitar Rp 484 ribu untuk dapat menyaksikan siaran langsung pertarungan itu. Jumlah uang yang harus dibayar itu bergantung pada cara menontonnya, sendiri atau beramai-ramai. Sebagai catatan, publik yang hendak menonton beramai-ramai biasanya ditawari televisi sirkuit.



Sejauh ini, jumlah penonton pay per view di Inggris tercatat 1,2 juta. Menurut jaringan televisi Skysports, yang menyelenggarakan pay per view tersebut, harga laga ini merupakan yang tertinggi yang pernah mereka tetapkan.



Di Amerika, jaringan televisi Showtime dan HBO akan mengenakan biaya US$ 99,95 atau sekitar Rp 1,2 juta.



Perbandingan Harga Pay Per View

Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao (2015) 24,95 pound sterling (sekitar Rp 484 ribu)

Carl Froch vs George Groves (2014) 21,95 pound sterling (Rp 423,1 ribu)

David Haye vs Wladimir Klitschko (2011) 19,95 pound sterling atau (Rp 384 ribu)

Ricky Hatton vs Floyd Mayweather (2007) 14,95 pound sterling atau (Rp 288 ribu)

David Haye vs Nikolay Valuev (2009) 14,63 pound sterling atsu (Rp 282 ribu)

Ricky Hatton vs Manny Pacquiao (2009) 14,63 pound sterling atau (Rp 282 ribu)



BBC | AGUS BAHARUDIN