Undian Piala Davis Untungkan Christropher Rungkat

TEMPO.CO, Jakarta - Senyum mengembang di kubu tim Indonesia tatkala Referee ITF Ashraf Hamouda dari Qatar membuka nama petenis yang tertera dalam bola undian adalah Christopher Rungkat dalam undian Piala Davis Grup II Zona Asia Oceania di Rumah Dinas Walikota, Loji Gandrung Solo, Kamis (3/3). Artinya, andalan tuan rumah itu akan menghadapi petenis kedua Vietnam, Pham Minh Tuan, pada partai pembuka yang berlangsung di Stadion Tenis Gelora Manahan Solo, Jumat (4/3/2016).



“Hasil undian ini menguntungkan karena sesuai dengan harapan. Christo akan tampil pertama dan kami yakin dengan pengalaman yang dimilikinya ia mampu membuka jalan kemenangan bagi Indonesia,” tutur kapten tak bermain tim Merah Putih, Roy Therik.



Roy, yang dalam struktur pelatnas tenis kini menempati posisi High Perfomance Director, berharap kemenangan di partai awal bisa mendongkrak performa tunggal kedua Indonesia, Aditya Hari Sasongko, yang bakal meladeni ujung tombak Vietnam, Nam Hoang Ly.



“Tugas utama Adit adalah menguras tenaga Ly yang bakal bermain rangkap tunggal dan ganda dalam tiga partai. Ambil satu set dulu dari lawan, syukur bisa lebih dari itu. Target kami, skor 1-1 di hari pertama,” ujar Roy tentang petenis kidal kelahiran Baki, Sukoharjo, itu.

Adit mengaku siap menjalani tugasnya.



“Saya siap dan yakin mampu menjalankan tugas itu dan berusaha sebaik mungkin agar bisa ikut menyumbangkan kemenangan,” kata Aditya, yang memiliki rekor kalah menang 3-5 di Piala Davis itu.



“Saya sudah belajar banyak dari dua kekalahan saat bermain di hari pertama Piala Davis 2012. Saya kalah kelas dari andalan Thailand, Danai Udomchoke, yang peringkatnya memang jauh lebih tinggi dan tahun lalu juga kalah dari petenis Pakistan, Aqeel Khan, yang sangat berpengalaman di ajang ini. Kalau lawan tunggal utama Vietnam, rasanya kami berada dalam level yang sama,” ucap lajang yang menunaikan ibadah umroh ke tanah suci pada awal tahun ini.



Sebagai tim promosi, Vietnam tak peduli dengan hasil undian namun sadar bahwa tuan rumah sangat diunggulkan dalam laga perebutan supremasi tenis beregu putra dunia ini.



“Kami pasti akan memberikan perlawanan dan tetap berusaha mencuri kemenangan,” tegas kapten tim Quoc-Bao Truong.



Jadwal Pertandingan



Arena: Stadion Tenis Gelora Manahan, Solo.



Jumat (4/3/2016), pukul 09.15 WIB

Christopher Rungkat vs Pham Minh Tuan

Aditya Hari Sasongko vs Nam Hoang Ly



Sabtu (5/3/2016), pukul 12.30 WIB

Christopher Rungkat/Sunu Wahyu Trijati vs Nam Hoang Ly/Thien Nguyen Hoang



Minggu (6/3/2016), pukul 09.30 WIB

Christopher Rungkat vs Nam Hoang Ly

Aditya Hari Sasongko vs Pham Minh Tuan



Harga Tiket: Rp 40.000 (Tribun Timur) dan Rp 70.000 (Tribun Barat)

PIPIT