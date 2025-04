Usai Melahirkan, Azarenka Siap Kembali ke Lapangan Tenis

TEMPO.CO, Los Angles - Mantan petenis nomor satu dunia Victoria Azarenka pada Juli akan kembali berkompetisi di turnamen WTA di Stanford, California, tujuh bulan setelah melahirkan putranya Leon.



"Saya sangat senang bisa kembali ke WTA di Bank of the West Classic," kata Azarenka (27) dalam sebuah pernyataan yang diunggah di situs tur tersebut.



Ia mengatakan bahwa menjadi ibu merupakan hal paling berharga yang terjadi dalam hidupnya dan telah mengubah cara pandangnya.



"Saya menanti untuk memulai tahap baru ini dalam karier saya," katanya sebagaimana dikutip kantor berita AFP, Minggu.



Azarenka, yang sudah dua kali menjuarai Australia Terbuka, memulai musim 2016 dengan menyabet gelar di Indian Wells dan Miami, tapi absen selama sisa musim ini setelah mengumumkan kehamilan pada Desember.



Pada Maret dia mengatakan kepada Tennis Channel bahwa dia sudah kembali berlatih dan berniat kembali bertanding di Seri AS Terbuka, rangkaian turnamen lapangan keras menjelang AS Terbuka, pada Agustus.



Azarenka mengatakan dia bermitra dengan pelatih Michael Joyce, pelatih lama Maria Sharapova.



"Saya tidak menyebutnya kembali," kata dia pada Maret. "Ini lebih ke pelanjutan karir saya dan usaha mencapai tujuan dan mewujudkan mimpi."(mr)



ANTARA