Usia Sudah 34, Lee Chong Wei Sabet Gelar Keempat di All England

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet bulu tangkis Malaysia, Lee Chong Wei, 34 tahun, meraih gelar juara keempatnya dalam turnamen All England 2017 setelah menang atas pemain China Shi Yuqi pada putaran final yang berlangsung di Birmingham, Inggris, Minggu.



"Saya banyak memenangkan gelar tingkat superseries dan ini merupakan gelar keempat saya sepanjang All England," kata Lee setelah pertandingan seperti dilansir situs resmi All England Badminton, Minggu malam.



Lee menang atas pemain muda peringkat 10 dunia itu dalam dua game langsung 21-12, 21-10 selama 45 menit pertandingan. "Ini adalah perasaan yang berbeda karena All England adalah turnamen yang luar biasa dan ini sekaligus turnamen yang saya sukai," kata peraih tiga kali medali perak Olimpiade itu.



Selama permainan game pertama, Lee hanya sekali tertinggal atas Yuqi pada poin 5-4. Sisanya, pemain berusia 34 tahun itu lebih mendominasi pertandingan hingga merebut game pertama 21-12.



Permainan "Super Lee" semakin tidak terbendung pada game kedua, terutama ketika Yuqi bermain sembari menahan cedera lutut. Lee meraih gelar keempatnya dengan skor penutup 21-10.



"Saya mengikuti turnamen All England tahun ini setelah menjalani perawat cedera. Ini adalah turnamen pertama saya pada 2017. Kemenangan ini sangat penting bagi saya," ujar Lee.



Lee mengaku permainan Yuqi juga bagus karena mampu menaklukkan Lin Dan yang merupakan peraih dua kali medali emas Olimpiade pada putaran semifinal.



"Ketika dia mengalahkan Lin, saya langsung menganggap dia tidak akan mudah untuk dikalahkan. Saya hanya fokus pada permainan. Tapi ketika meraih poin, saya merasa lebih percaya diri," kata pemain yang meraih gelar Datuk Lee dari Negeri Jiran itu.



Meksipun telah meraih gelar keempatnya dalam All England, Lee mengaku akan kembali ke Inggris pada 2018 untuk merebut gelar kelima.



"Seratus persen saya akan kembali pada tahun depan. Saya harap dapat kembali menang dan itu menjadi gelar kelima saya dalam All England," ujar Lee.



ANTARA