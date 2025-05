Video Tabrakan Hebat F3: Mobil Terbang, Terempas, dan Hancur

TEMPO.CO, Jakarta - Video yang menangkap momen kecelakaan hebat di ajang balapan Formula 3 Eropa di Austria, Sabtu, 20 Mei lalu, menjadi viral di media sosial. Dalam video itu tampak sebuah mobil menabrak mobil lain di depannya, terbang, lalu jatuh dalam kondisi nyaris hancur.



Kecelakaan itu melibatkan mobil Ryan Tveter, pembalap asal Amerika, dan Peter Li Zhi Cong, asal Cina. Mobil Tveter awalnya melintir ke luar lintasan tapi secara tak terduga kembali masuk lintasan dalam kondisi ditutupi kabut debu.



Saat itu, datang mobil Li dalam keadaan melaju sangat kencang. Tak terhindarkan tabrakan terjadi. Mobil Tveter hancur, sedangkan mobil Li terbang dan kemudian menimpa lintasan dengan keadaan mengenaskan. Mobil Tveter bahkan sempat kembali ditabrak satu mobil lain dari belakangnya.



Lihat tampilan videonya di sini:







Kedua pembalap itu akhirnya dilarikan ke rumah sakit, Li dengan helikopter sedangkan Tveter dengan ambulans. Li harus menjalani operasi setelah mengalami patah tulang di bagian tumitnya.

SO happy to see my bro Peter doing incredibly well recovering from yesterday's accident @fiaf3europe @CarlinRacing pic.twitter.com/hrBXfGKvfW