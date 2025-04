TEMPO.CO, Jakarta - Petenis putri Amerika Serikat, Bethanie Mattek-Sands, mengalami cedera saat berlaga di babak kedua turnamen grand slam Wimbledon 2017, di London, Kamis. Ia pun harus dilarikan ke rumah sakit.



Mattek-Sands tersandung saat melawan Sorana Cirstea. Ketika itu laga baru mencapai kedudukan 1-1.



"Tolong saya, tolong saya," teriaknya, saat petugas medis menempatkannya di tandu. "Sakit, sakit sekali," katanya dikutip Reuters.



Ia sempat sempat ditangani dokter kurang lebih selama 20 menit di lapangan dan diberi bantuan oksigen. "Apakah kalian memberi saya pereda nyeri? Ini sama sekali tak manjur," teriak dia.



Karena kondisinya tak juga menunjukkan tanda membaik, ia akhirnya dilarikan ke rumah sakit.



Lihat video kejadiannya:

Just a devastating scene at Wimbledon as Bethanie Mattek-Sands goes down with an injury. pic.twitter.com/kqY6wQAcbS