Vinales Tercepat di Latihan Bebas 1 MotoGP Amerika, Marquez Kedua

TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap tim Movistar Yamaha, Maverick Vinales, sukses menjadi yang tercepat dalam sesi latihan bebas pertama MotoGP Amerika Serikat di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Amerika Serikat, Jumat.
Vinales berhasil mencapai catatan waktu putaran terbaik yakni 2 menit 4,923 detik, yang mengungguli juara bertahan Marc Marquez dari Repsol Honda yang terpaut catatan waktu terbaiknya 0,577 detik.
Sedangkan pembalap Ducati, Andrea Dovizioso, melengkapi tiga teratas dalam sesi latihan pertama tersebut dengan selisih waktu 0,681 detik dari catatan waktu terbaik Vinales.
Para pembalap dijadwalkan akan melakukan sesi latihan bebas yang kedua pada Sabtu (22/4) dini hari WIB atau pukul 14.05 Jumat waktu setempat.
Berikut adalah daftar catatan waktu putaran terbaik pada sesi latihan bebas pertama Moto GP AS di COTA sebagaimana dilansir laman resmi MotoGP (urutan, nomor sepeda motor, nama pembalap, tim, negara, catatan waktu/selisih):
1 (25) Maverick Vinales (Movistar Yamaha) Spanyol (2 menit 4,923 detik)
2 (93) Marc Marquez (Repsol Honda) Spanyol (+0,577 detik)
3 (4) Andrea Dovizioso (Ducati) Italia (+0,681 detik)
4 (5) Johann Zarco (Monster Yamaha Tech 3) Prancis (+0,867 detik)
5 (19) Alvaro Bautista (Pull & Bear Aspar) Spanyol (+0,910 detik)
6 (99) Jorge Lorenzo (Ducati) Spanyol (+1,094 detik)
7 (26) Dani Pedrosa (Repsol Honda) Spanyol (+1,186 detik)
8 (46) Valentino Rossi (Movistar Yamaha) Italia (+1,369 detik)
9 (41) Aleix Espargaro (Aprilia Gresini) Spanyol (+1,488 detik)
10 (9) Danilo Petrucci (Octo Pramac Racing) Italia (+1,546 detik)
11 (35) Cal Crutchlow (LCR Honda) Inggris (+1,561 detik)
12 (43) Jack Miller (EG 0,0 Marc VDS) Australia (+1,592 detik)
13 (45) Scott Redding (Octo Pramac Racing) Inggris (+1,723 detik)
14 (94) Jonas Folger (Monster Yamaha Tech 3) Jerman (+1,769 detik)
15 (8) Hector Barbera (Reale Avintia) Spanyol (+1,863 detik)
16 (29) Andrea Iannone (Suzuki Ecstar) Italia (+1,901 detik)
17 (53) Tito Rabat (EG 0,0 Marc VDS) Spanyol (+1,971 detik)
18 (76) Loris Baz (Reale Avintia) Prancis (+1,971 detik)
19 (17) Karel Abraham (Pull & Bear Aspar) Rep. Ceko (+2,377 detik)
20 (42) Alex Rins (Suzuki Ecstar) Spanyol (+3,083 detik)
21 (44) Pol Espargaro (Red Bull KTM) Spanyol (+3,205 detik)
22 (22) Sam Lowes (Aprilia Gresini) Inggris (+3,369 detik)
23 (38) Bradley Smith (Red Bull KTM) Inggris (+3,817 detik).
ANTARA