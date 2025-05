VOLI PANTAI ASIA 2015: 4 Tim Indonesia Belum Terbendung

TEMPO.CO, Palembang - Kejuaraan voli pantai se Asia resmi dimulai Rabu pagi, 14 Oktober 2015. Pada hari pertama ini, empat tim Indonesia berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka dalam pertandingan yang berlangsung di Jakabaring Sport City, Palembang.



Di bagian putra Ade Chandra Rachmawan/Rendy Ferdian Licardo menang 1-2 (14-21,21-13,11-15) atas tim Iran 1, Rahman Roufi/Bahman Salemi Injehbaroun. Pasangan Indonesia lainnya, Dian Putra Santosa/Gilang Ramadhan dari Tim Indonesia 3 menang atas Jade Pitogo Begaldo/Daniel Feliciano Young dari Filipina dengan skor 0-2 (17-21, 15-21).



Masih dari lapangan berpasir di Jakabaring, dua tim putri Indonesia juga berhasil membawa angka positif. Irina Tsimbalova/Yeaterina Lassyuta dari Kazakhstan 2 dikalahkan oleh Ayu Cahyaning Siam/Desi Ratnasari dari Indonesia dengan skor 1-2 (18-21,21-19,14-16).



Kemenangan juga diraih oleh tim Indonesia 1 yaitu Dhita Yuliana/Jasita Utami melawan ayaraman Maheswari/Rajan Thirumahalakshmi India dengan skor 2-0 (21-5,21-6). Ketua KONI Sumsel, Muddai Madang mengatakan kemenangan itu modal besar bagi tuan rumah untuk mendominasi kejuaraan hingga akhir nanti.



Darmansa, Humas KONI Sumsel menjelaskan,Sebanyak 15 negara berperan dalam ajang The 4th South Sumatra Governor Cup 2015-AVC Beach Volleyball Tour In Indonesia. Dalam kejuaraan yang berlangsung hingga 17 Oktober 2015, Indonesia menurunkan 13 atlet dengan tiga tim pria yakni, Ade Candra/Rendy Verdian, Fahriansyah/M. Asyifa, dan Dian Putra Santosa/Gilang Ramadhan.



Sedangkan tim putri, menurunkan empat tim masing-masing Dhita Juliana / Putu Dini, Desi Ratnasari / Bela, Ayu Cahya / Yokebed dan Martha / Olivia. "Ini bagian dari persiapan kami menjelang Asian Games nanti," kata Darman.



Masih kata Darmansa, ke 15 negara yang berpartisipasi dalam kejuaraan ini adalah tuan rumah Indonesia, Jepang, Oatar, Filipina, Cina, Maldawa, Kazahkstan, Australia, Selandia Baru, India, Oman, Thailand, Hong Kong, Iran, dan Timor Leste. "Pemain bintang Asia juga tampil di sini."



PARLIZA HENDRAWAN





