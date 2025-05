TEMPO.CO, Jakarta - Golden State Warriors dan Atlanta Hawks saat ini memimpin puncak klasemen NBA, yang akan menjalani jeda untuk laga All-Star NBA pada 13-15 Februari 2015. Sedangkan Cleveland Cavaliers menjadi mampu tampil mengkilap setelah bergabungnya superstar LeBron James. Oklahoma City Thunder juga kian moncer setelah Kevin Durant dan Russell Westbrook kembali.



Warriors beruntung memiliki dua guard All-Star, yakni Steph Curry (23,6 poin per pertandingan) dan Klay Thompson (22,1 poin per pertandingan). Tim itu mencatat rekor menang-kalah terbaik di liga musim ini dengan catatan 42-9 sekaligus menjadi pemimpin Wilayah Barat. Sedangkan Hawks memimpin Wilayah Timur dengan catatan 43-11 selain menempatkan empat pemain di skuad All-Star Wilayah Timur.



Warriors sedang memburu gelar juara NBA pertamanya sejak 1975, sedangkan Hawks baru sekali menjadi juara NBA pada 1958 ketika masih bermarkas di St. Louis.



Toronto Raptors, yang hanya sekali masuk seri playoff (2001) dan gagal dalam 9 dari 12 seri playoff, memiliki catatan 36-17 sebagai pemimpin Wilayah Atlantik. Duo Kyle Lowr dan DeMar DeRozan berperan besar dalam perolehan tersebut.



Peraih MVP NBA empat kali, LeBron James, yang mengkilap bersama Miami Heat pada final NBA empat musim terakhir dan menjuarai NBA pada 2012 dan 2013, bersiap bersama Kevin Love dan Kyrie Irving untuk membawa Cleveland Cavaliers ke tangga juara.



Cavaliers bersaing dengan Chicago Bulls untuk memimpin Wilayah Tengah, sedangkan Bulls sendiri disemangati oleh bugarnya Derrick Rose dan permainan solid Joakim Noah serta si raksasa Spanyol, Pau Gasol.



Cedera sempat menghalangi perjalanan Oklahoma City Thunder, namun klub ini kemudian bangkit lagi setelah bugarnya Durant dan Russell Westbrook. Walhasil, mereka meraih catatan 28-25 sampai jeda All-Star. Mereka dikuntit Phoenix Suns yang menduduki posisi kedelapan dalam perebutan jatah terakhir playoff Wilayah Barat.



Pencetak skor terbanyak NBA musim ini, James Harden, yang mengoleksi 27,4 poin per game bersama Houston Rockets, bersaing dengan LaMarcus Aldridge dan Damian Lillard di Portland Trail Blazers yang punya catatan 36-17, serta Marc Gasol, Mike Conley, dan Zach Randolph yang mengomandani Memphis Grizzlies, untuk memimpin Wilayah Barat Daya.



NBA | ANTARA