Warriors Juara NBA, Iguodala Pemain Terbaik

TEMPO.CO, Cleveland - The Golden State Warriors tampil sebagai juara kompetisi bola basket nasional Amerika NBA setelah menang 105-97 atas Cleveland Cavaliers pada game keenam di Cleveland, Selasa waktu setempat, atau Rabu pagi WIB, 17 Juni 2015. Kemenangan ini merupakan sukses bersejarah Warriors karena terakhir kali mereka menjadi juara NBA 40 tahun lalu (1975).



Kemenangan ini begitu indah bagi Warriors karena diraih pada pertandingan di kandang Cavaliers. Dan, yang lebih penting, mereka mengalahkan tim yang diperkuat Lebron James, satu di antara pemain terbaik dunia saat ini.



Kemenangan pada game kelima membuat skor menjadi 4-2 untuk keunggulan Warriors atas Cavaliers dalam babak final NBA 2015, yang berlangsung dengan format the best of seven. Warriors juga pantas sangat berbangga atas kemenangan kali ini karena pemain guard terbaiknya, Andre Iguodala, dinobatkan sebagai pemain terbaik NBA kali ini.



Penobatan Iguodala saat ini sangat pantas karena ia memiliki peran penting dalam usaha Warriors meredam kecepatan dan keperkasaan Cavaliers. Harus diakui dialah yang membuat James bermain tidak leluasa dan tidak maksimal.



Iguodala dan guard andalan Warriors lainnya, Stephen Curry, bermain luar biasa bagus pada game keenam tersebut. Keduanya sama-sama mencetak 25 poin. Di pihak lain, James membukukan 32 poin atau yang tertinggi dalam game itu, tapi masih belum cukup untuk menunda atau membatalkan kemenangan Warriors.



Kemenangan Warriors ini juga menjadikannya sebagai tim pertama NBA yang memenangi turnamen bola basket paling bergengsi di dunia tanpa pengalaman tampil pada pertandingan final sebelumnya sejak dibukukan Chicago Bulls pada 1991. Trofi juara Warriors kali ini merupakan yang ketiga setelah sebelumnya direbut pada 1956 dan 1975.



REUTERS | AGUS BAHARUDIN